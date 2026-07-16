Diyarbakır\'da 15 Temmuz anma etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli programlar düzenlendi.

Diyarbakır Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Valilik binası önünde anma etkinliği düzenlendi. Programa Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ertan İnaltekin, 8'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, gaziler ve şehit aileleri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Vali Zorluoğlu, tarihin akışını değiştiren koca bir milletin istiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele edildiği o karanlık gecenin üzerinden tam 10 yıl geçtiğini söyledi. 15 Temmuz destanının, aziz milletin şanlı direnişin 10'ncu yıldönümünde bu anlamlı programda Diyarbakırlılar bir araya gelmekten büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu belirten Zorluoğlu, "Bu vesileyle her birinizi en kalbi duygularımla sevgi ve saygıyla selamlıyorum.Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O gece 253 vatan evladı şehadet şerbetini içti. 2 binden fazla kardeşimiz yaralandı ve gazi oldu. Bu sayıların her biri vatanı, bayrağı ve milli iradeyi korumak uğruna ortaya konulan fedakarlığın cesaretin ve kahramanlığın nişanesidir. Başta bu kardeşlerimiz olmak üzere milletimizin geleceği, devletimizin bekası ve kutsal değerlerimizin muhafazası için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle kahraman gazilerimizi de minnet şükranla yad ediyorum. 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarihi çağrısıyla hiç tereddüt etmeden sokaklara dökülen, meydanları dolduran, 'kendi Cumhurbaşkanımı, kendi hükümetimi, kendi meclisimi ben belirlerim. Darbeci alçaklara irademi teslim etmem' diyen necip milletimizin her br ferdine Diyarbakır'dan bir kere daha şahsım ve devletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. - DİYARBAKIR