Diyarbakır\'da 1650 Camide Teravih Namazı

19.02.2026 10:41
Diyarbakır Müftüsü, 1650 camide teravih ve 16 camide hatimle namaz kılınacağını açıkladı.

Diyarbakır Müftüsü Celal Büyük, kent genelinde bin 650 camide teravih namazı kılınacağını, 16 camide ise hatimle teravih namazı kılınacağını aktardı.

İl Müftüsü Celal Büyük, Ramazan ayının ana temasını "Ramazan, cami ve hayat" olarak belirlediklerini söyledi. Büyük, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayının bir ana teması belirlendi. Bu sene Ramazan ayının ana teması 'Ramazan, cami ve hayat.' Bu gerçekten özellikle son dönemlerde camiden uzaklaşmamız hasebiyle camilerimiz pandemi sonrasında maalesef boşalmaya başladı. Halbuki biz biliyoruz ki camilerimiz birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin en önemli mekanlarıdır. Hadis-i şerifte de ifade edildiği üzere bir şehrin en güzel mekanı camilerdir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız bu Kur'an ayında, bu Ramazan ayında tekrar vatandaşlarımızın camiyle olan o gönül bağının yeniden tesis edilmesi maksadıyla böyle bir ana tema belirledi. Bu çerçevede inşallah biz de Ramazan ayında, bu Kur'an ayında hayata taalluk eden camilerimizin hayata taalluk eden yönlerini kürsülerimizden vatandaşlarımıza konuşmaya çalışacağız ve yeniden o birlikteliği, o beraberliği, o kardeşliği bu sene bu ana tema çerçevesi etrafında yeniden ulaştırmaya çalışacağız" dedi.

Diyarbakır'da Ramazan ayı münasebetiyle 17 ilçede gerekli çalışmaları yaptıklarını aktaran Büyük, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık bin 650 camimizde bu sene teravih namazı kılınacak ve mukabeleler okunacaktır. Camilerimizde mukabeleler genellikle sabah namazı öncesinde, sonrasında ve öğlen ve ikindi namazlarının öncesinde ve sonrasında devam edecek. Aynı zamanda yine bu bin 650 camimizin tamamında teravih namazı öncesinde sohbetler yapılacak. Vatandaşlarımız Ramazan'la alakalı bilinçlendirilmeye çalışılacak. Kur'an ayı olması hasebiyle de Kur'an-ı Kerim'in rahmet mesajları vatandaşlarımızla buluşturulmaya çalışılacak. Bu sene Ramazan ayı münasebetiyle ilimiz genelinde toplam 16 camimizde Allah nasip ederse inşallah teravih namazları hatimlerle kılınacak. Hangi camilerimizde hatimle teravih namazı kılındığını biz müftülüklerimizin sosyal medya hesaplarından vatandaşlarımızla paylaştık. Bu kardeşlerimiz buradan kendilerine en yakın olan camileri seçip hatim ve teravih namazı kılmak için bu camilerimize gidebilirler. Ayrıca yine bu Ramazan ayı münasebetiyle aile ve dini rehberlik merkezimiz tarafından yine kadın vaizelerimiz tarafından 'Ramazan, cami ve hayat' başlığı altında kadınlarımıza yönelik etkinlikler düzenlenecek. Hazreti Süleyman Camisinde, Diyarbakır Ulu Camide haftanın belli günlerinde kadınlara yönelik irşat programlarımız olacak. Aile ve dini rehberlik merkezimizde mukabeleler okunacak. Bu vesileyle kadın vatandaşlarımızı bu programlara böylece davet ediyorum." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

