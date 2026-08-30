Diyarbakır’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kutlaması, Yenişehir ilçesinde bulunan anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi. Ardından valilik önünde öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı. Program, daha sonra Vali Murat Zorluoğlu ile protokolün selamladığı birliklerin geçişi ve gösterilerle sona erdi.

Etkinliğe, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, askeri erkan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.