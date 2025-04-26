Diyarbakır\'da Ağır Hasarlı Bina Vatandaşı Tedirgin Ediyor

Diyarbakır'da ağır hasarlı binadan kopan moloz parçaları vatandaşı tedirgin ediyor. Mahalle sakinleri ve esnaf can güvenliklerinin olmadığını ifade etti.

Merkez Bağlar ilçesi Cemiloğlu Caddesi Kaynartepe Mahallesi 231. Sokakta bulunan Över Apartmanı yaklaşık 3 ay önce ağır hasarlı olduğu için boşaltma kararı alınmış ve hırsızlar, tinercileri, uyuşturucu kullananların meskeni haline geldiğini belirten vatandaşlar yetkililerden bir an önce apartmanın yıkılmasını talep ediyor.

Belediye ekipleri şikayetler üzerine sadece apartman etrafına bant çekti

Çatı katından moloz taşlarının düşmesi sonucu bir kişinin hafif şekilde yaralandığını belirten esnaf ve mahalle sakini Bağlar Belediyesine müracaat ettiklerini, gelen ekiplerin sadece apartmanın etrafına bant çekip gittiğini söyledi.

Esnaf Abdurrahman Efe, apartmanın yaklaşık 3-4 aydır boşalttığını ve o günden beri böyle durduğunu söyledi. Efe, "Çöp atmalar oldu, uyuşturucu içmeler başladı, gece dükkanı kapattıktan sonra fuhuş olayları olmaya başladı. İllegal işler bayağı artmaya başladı. Birçok defa yukarıdan taş, duvar parçaları düşmeye başladı bu da bizim için olumsuz bir sonuç doğuruyor. Buradan insanlar geçiyor, çünkü işlek bir sokaktır. Geçen gün arabanın üzerine taş düştü. Herhangi bir zararı olmadan bu binanın yıkılmasını istiyoruz. Yetkililerden gerekenin yapılmasını istiyoruz yoksa bu şekilde kalması hem esnaf için sıkıntıdır, hem insanlar için sıkıntıdır, bununla ilgili gerekenin yapılmasını istiyoruz. Yetkililerden yardım talebinde bulunuyoruz" dedi.

Bir başka esnaf Muhsin Altundağ ise Över Apartmanının komple boşaltılmasına rağmen 2-3 aydır herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi. Altundağ, "İçeride envai türlü kokular geliyor, uyuşturucu satılıyor. Buradaki tüm esnaf olarak rahatsızız yetkililerden yardım bekliyoruz ama bir an önce buna müdahale edilmesi gerekiyor. Bugün üst katlardan bayağı yoğun bir şekilde taş düştü. Buranın yıkılması için illa birinin ölmesi mi lazım, bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz, lütfen bu konuyu bir an önce çözelim, buradaki tüm esnaf rahatsızdır" ifadelerini kullandı.

Altundağ, Bağlar Belediyesini aradıklarını ve gelen ekiplerin sadece şerit çekip başka hiçbir önlem almadıklarını dile getirdi. Altundağ, "Evet müracaat ettik bugün gelip bir şerit çekildi. Şerit burada şu anda çözüm değildir, buranın bir an önce yıkılıp hem temiz bir görüntü açısından hem de insanlara herhangi bir şey olmadan yapılması lazım" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR