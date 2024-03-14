Diyarbakır\'da Aile Destek Merkezi\'nde Kadınlara Aile ve İnternet Semineri Verildi

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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kadın kursiyerlerine yönelik aile ve internet konulu seminer verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ailelerin yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla geliştirilen aile eğitim programı çerçevesinde yürütülen aile ve internet konusunda bilgi ve farkındalığın artırılması amacıyla, Çermik ADEM bünyesindeki kadın kursiyerlere koordinatör Gülcan Yıldızhan tarafından seminer verildi. Çermik ADEM'de verilen seminerde, internetin günlük yaşamdaki rolü, çocukların internet kullanımıyla ilgili riskler ve ailelerin alabileceği önlemler gibi konular ele alındı. Katılımcılara dijital dünyada güvenli ve sağlıklı bir deneyim sağlamak için önemli ipuçları ve yönergeler aktarıldı.

Çermik ADEM'in düzenlediği bu seminer, ailelerin bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalıklarını artırmayı hedeflediğini dile getiren koordinatör Yıldızhan, ailelere sunulan bu eğitimler, toplumun dijital çağa uyumunu destekleyerek aile içi iletişimi güçlendirmeyi ve çocukların internetle daha sağlıklı bir ilişki kurmalarını sağlamayı amaçladığını söyledi. - DİYARBAKIR