Diyarbakır'da Ailelerin Bayram İsteği - Son Dakika
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Diyarbakır'da Ailelerin Bayram İsteği

Diyarbakır\'da Ailelerin Bayram İsteği

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde aileler, çocuklarına kavuşmayı bekleyerek bayramı buruk geçiriyor.

26.03.2025 10:48
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Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarına kavuşup çifte bayram yaşamak istiyor.

3 Eylül 2019 tarihinden beri farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Bayramı buruk geçirmek istemeyen aileler, evlatlarına 'teslim ol' çağrısı yaptı.

Ailelerden Güzide Demir, oğlu Aziz Demir için burada olduğunu söyledi. Demir, "6 senedir buradayız, bu eylemi sürdürüyoruz. Çocuklarımız gelinceye kadar buradan gitmeyeceğiz. Bayram geldi bizim bayramımız yok, seyranımız yok, bayram bilmiyoruz. Çocuklarımız gelse ancak bayramımız oluyor, o zaman seviniriz. Çocuklarımızı almayana kadar burada kalkmayacağız. Ne huzur var ne bayram var ne şeker aldık; kıyafet almadık, huzurumuz yok. Sevinçli değiliz, çocuklarımız geldiği zaman bize bayram olur. Yavrum gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Oğlum bak devletimiz büyük bir devlettir, gel teslim ol. Orası senin yerin değil" dedi.

Recep Üçdağ ise evladı Ramazan Üçdağ için burada olduğunu belirterek, "3 Eylül 2019'dan beri burada evlat nöbeti tutuyoruz. Bakın yine bir bayram geldi. Bu bayram da buruk geçecek. Kaç bayramdır burada evlatlarımızın yolunu gözlüyoruz. Bizim için bayram sıradan bir gün olmuştur. Bu bayram daha iyi olabilmesi için evlatlarımıza kavuşmamız lazım. Oğlum eğer beni duyuyorsan sen ve tüm örgütteki elemanlar bırakın artık. Örgütün sahte şeylerini bırakın gelin devletimize teslim olun. Buradaki ailelere çifte bayram yaşatın" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Ailelerin Bayram İsteği - Son Dakika

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