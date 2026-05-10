Diyarbakır\'da Anneler Günü Şenliği

10.05.2026 12:53
Diyarbakır'da düzenlenen 'Annemle Benim Şenliğim' etkinliği, anneler ve çocuklar için keyifli anlar sundu.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mehmet Esra Cansız Vakfı iş birliğiyle, Anneler Günü kapsamında "Annemle Benim Şenliğim" adlı etkinlik düzenlendi.

Anneler ve çocukların birlikte keyifli vakit geçirdiği Sur ilçesinde bulunan İç Kale Müze alanında yapılan şenlikte, atölyeler, oyunlar, müzik ve çeşitli sürpriz etkinlikler yer aldı. Çocuklar geleneksel çuvalla zıplama, kaşıkta yumurta taşıma gibi oyunlar oynarken anneler de halatla çekme yarışı yaptı. Renkli görüntülere sahip olan etkinlikte ayrıca palyaçolar çocukların yüzlerini boyadı. Çocuklarda annelerine günün anlam ve önemine binaen resim yapıp çerçeveledi. Etkinlik alanında konuşan Mehmet Esra Cansız Vakfı Başkanı Mehmet Cansız, vakfı bünyesindeki annelerin Anneler Gününü kutlamak ve onları çocuklarıyla birlikte güzel bir etkinlikte buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Cansız, "Bu kapsamda ahşap atölyesi, koku atölyesi, ve boyama etkinlikleri gibi anne ile çocuğun birlikte vakit geçirebildiği çeşitli aktiviteler düzenledik. Açık alanda bir araya gelerek hem eğlenceli hem de samimi bir ortam oluşturduk. Vakfımız bünyesinde 200'den fazla yetim ailemiz bulunuyor. Bu ailelerle dönem dönem çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor, geziler düzenliyor ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Onların ihtiyaçlarına yalnızca maddi anlamda değil, manevi olarak da destek olmaya gayret ediyoruz. Bugün de Anneler Günü vesilesiyle anne ve çocukları kaynaştıran özel bir program hazırladık. Çuval yarışından boyama etkinliklerine, annesi için ahşap tablo hazırlayan çocuklardan birlikte üretim yapan ailelere kadar birçok güzel an yaşanıyor. Gerçekten sıcak, samimi ve mutluluk dolu bir ortam oluştu" dedi.

Etkinliğe gelen ailelerden Sait Aksu, ortamın harika olduğunu söyledi. Aksu, "Kızım bu çantayı boyadı annesi için. Şimdi de çerçeve boyama atölyesinde çerçeve yapıyor. Çok güzel eğleniyoruz. Her şey şahane olmuş" diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklardan Ramazan Tüzüner ise geldikleri andan itibaren hoş karşılandıklarını dile getirdi. Tüzüner, "Etkinlikler çok güzeldi. Müzeyi gezdik, etkinliklere katıldık. Her şey çok güzeldi. Herkese teşekkür ederim. Bende şuan bir çerçeve boyalıyorum. Kardeşimde resim yaptı ikisini birleştireceğiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

