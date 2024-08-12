Diyarbakır'da Anzele süs havuzunda yüzen çocuk tekrar konuştu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Anzele süs havuzunda yüzen çocuk tekrar konuştu

Diyarbakır\'da Anzele süs havuzunda yüzen çocuk tekrar konuştu

Diyarbakır'da Anzele süs havuzunda soğuk havaya rağmen yüzen Halil Alasan, tekrar konuştu. Fenomen olan Alasan, ünlülerin sesini kullanarak videolar çektiğini ve bazen fotoğraf çektirmekten sıkıldığını söyledi.

12.08.2024 11:24
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Diyarbakır'da, Anzele süs havuzunda şubat ayındaki soğuğa rağmen yüzen Halil Alasan (12), titreyerek verdiği röportajda "Abe sıcaktır" sözleriyle gündem olmuştu. Birçok fenomen ve sosyal medya kullanıcısının yaz içeriği olan o sesin sahibi Halil, tekrar konuştu.

Şubat ayında Anzele Parkı Havuzu'ndaki balıkları çekmek için Anzele'ye giden İHA muhabiri, balıkları bulamayınca havuzun soğuk sularında yüzen Halil Alasan adındaki çocuğun videosunu çekti. Kendisine mikrofon uzatılan Alasan, soğuktan titreyip "Abe sıcaktır" diyerek röportaj verdi. Kavurucu sıcaklara karşı viral olan Alasan'ın röportajı, kısa sürede milyonların yaz içeriği oldu.

İHA muhabirine tekrar konuşan Alasan, fenomen olduğu için çok mutlu olduğunu, ancak kimi zaman fotoğraf çekinmekten sıkıldığını söyledi.

"Ünlüler sesimi kullanıp video çekiyor"

Alasan, "Beni gören herkes fotoğraf ve video çekiyor. Ben de kırmayıp taleplerini karşılıyorum. Artık herkes beni tanıyor. Birçok ünlü benim sesimi kullanarak videolar çekiyor. Bir zamandan sonra artık sıkılıyorum. Bazen de fotoğraf çektirmek isteyenlere sıkıldığımı söylüyorum. Kışın soğuk olmasına rağmen suya girmiştim. Ondan titriyordum" dedi.

Vatandaşlardan Murat Alasan, Halil'in Diyarbakır'ı şivesiyle tanıttığını ve kente güzel bir katkı olduğunu dile getirdi.

Alasan, şunları kaydetti:

"Halil sürekli Anzele suyuna giriyor. Biz böyle fenomen olacağını beklemiyorduk. Onun için de çok güzel oldu. İnşallah ailesine de bir katkısı olmuştur. İnşallah güzel sonuçlar alır. Birçok insan kendisiyle fotoğraf ve video çekiyor. Kendini tanıtması çok güzel. Tatlı bir çocuk kendisi. Şivesiyle Diyarbakır'ı tanıttı." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Anzele süs havuzunda yüzen çocuk tekrar konuştu - Son Dakika

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