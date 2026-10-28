Diyarbakır\'da aranan 110 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 110 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, yağma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarından arananların da bulunduğu bildirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarının katılımıyla aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda; kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve rüşvet vermek suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu 110 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 7'sinin 10 ile 20 yıl, 19'unun 5 ile 10 yıl, 57'sinin 2 ile 5 yıl, 27'sinin ise 2 yılın altında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Yakalanan 110 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.