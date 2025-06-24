Diyarbakır\'da Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Diyarbakır'da etkili olan aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 41 dereceye kadar çıkacağını bildiren Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sıcak hava dalgası nedeniyle kentin simgelerinden olan tarihi mekanlar boş kaldı. Normalde yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Diyarbakır surlarının çevresi sessizliğe bürünürken, bazı vatandaşlar serin havalarda bile yürümekte zorlanılan sur sokaklarında at koşturdu.

Sıcaktan bunalan çocuklar ise serinlemek için merkez Sur ilçesindeki Anzele havuzuna akın etti. Suya girerek serinlemeye çalışan çocuklar, sıcak havalarda havuzun tek kaçış noktası olduğunu söyledi.

Çocuklardan Halilo Hesen, havanın sıcak olduğunu her gün bu havuza geldiklerini ifade etti. Serinlemek için Anzele havuzuna gelen başka bir çocuk Ahmet Kılıç da serinlemeye geldiklerini söyledi.

Yetkililer, özellikle öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. - DİYARBAKIR