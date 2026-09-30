Diyarbakır\'da belediyeler yerinde çözüm ekipleriyle koordineli çalışma kararı aldı

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin halkla ilişkiler birimleri, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetlerin daha hızlı çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlediği koordinasyon toplantısında yerinde çözüm ekipleri ile koordineli çalışma kararı aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından ilçe belediyelerinin halkla ilişkiler birimleri arasında koordinasyon toplantısı düzenlendi. Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün halkla ilişkiler müdürleri ile meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, sahadan iletilen talep, öneri ve şikayetlerin daha etkin takip edilmesi ve vatandaşların sorunlarına daha kısa sürede çözüm üretilmesi amacıyla ilçelerde oluşturulan koordinasyon ekiplerinin çalışmaları ele alındı. Halkla ilişkiler birimleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, kurumlar arasındaki bilgi akışının hızlandırılması ve vatandaşların başvurularına daha hızlı geri dönüş sağlanmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Yol, ilaçlama ve işgal gibi konularda yaşanan sorunların ilgili daire başkanlıkları ile ilçe belediyeleri arasında eşgüdüm içerisinde ele alınması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. İlçe belediyelerinin sahada karşılaştığı sorunlar, talepler ve çözüm önerileri de toplantıda gündeme getirildi. İletilen konuların ilgili birimler tarafından takip edilmesi ve çözüm süreçlerinin başlatılması amacıyla gerekli resmi yazışmaların yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda, yerinde çözüm ekiplerinin saha çalışmalarına başlamadan önce ilgili ilçe belediyelerinin halkla ilişkiler müdürleriyle görüşerek öneri ve değerlendirmelerin alınması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, saha çalışmalarının ilçe belediyeleriyle koordineli yürütülmesi ve tespit edilen sorunların ilgili birimlere daha hızlı aktarılması hedefleniyor. Toplantının bir diğer gündem başlığını ise Alo 153 destek hattına iletilen talep, öneri ve şikayetler oluşturdu. Başvurular hakkında katılımcılara bilgi verilirken, ilçe belediyelerini ilgilendiren talep ve şikayetler ilgili belediye temsilcilerine aktarıldı. Toplantıda, başvuruların ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi ve vatandaşlara daha hızlı geri dönüş sağlanması yönünde değerlendirmelerde bulunuldu.