Diyarbakır'da asırlık bıtttım ağacının anıt olarak tescillenmesi isteniyor - Son Dakika
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Yerel

Diyarbakır'da asırlık bıtttım ağacının anıt olarak tescillenmesi isteniyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bulunan ve yaklaşık bin yaşında olduğu tahmin edilen bıttım ağacının anıt olarak tescillenerek koruma altına alınması isteniyor. Doğasever Murat Arukan, ağacın koruma altına alınmasını ve tanıtımının yapılmasını talep ediyor. Ağacın bakımsız ve zarar görmüş olduğunu belirten Arukan, yetkililerden gerekli önlemleri almalarını bekliyor.

29.08.2024 22:59
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Diyarbakır'da asırlık bıtttım ağacının anıt olarak tescillenmesi isteniyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı kırsal Taşağıl Mahallesi'nde yer alan ve yaklaşık bin yaşında olduğu tahmin edilen Bıttım (Menengiç) ağcının anıt olarak tescillenerek koruma altına alınması isteniliyor.

Doğasever Murat Arukan, ilçedeki ağacın koruma altına alınmasını istedi. Doğasever Arukan, ağacın yaklaşık bin yaşında olduğunu, ağacın anıt anıt olarak tescillenmesi gerektiğini vurguladı. Arukan, "Diyarbakır için gerçekten doğal bir miras olan bu ağaç, koruma altına alınmayı bekleniyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesinde böyle bir anıt ağaç yok. Bu anıt ağaç sadece Diyarbakır'ın Dicle İlçesinde Taşağıl Köyü'nde. Yetkililerin bunu korumasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi dalları kırılmış bir şekilde. Bunların en yakın zamanda koruma altına alınıp ağacımızın tanıtımının yapılmasını bekliyoruz. Anıt ağaç, gördüğünüz gibi bıttım ağacı, binlerce yıllık bir yaşı olduğu söyleniyor. Biz bu ağacın tanıtımı yapılarak koruma altına alınıp tescillenmesini istiyoruz" dedi.

Arukan, Bu bıttım ağacı, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Taşağıl Köyü'nde. Bıttım ağacı yaklaşık bin yıllık ve kulaç olarak ölçüsünü aldığımız zaman yaklaşık olarak 5 insan kulacı kadar bir ölçüsü var. Benim boyum 1 metre 80 santimetre ise ortalamayı çıkarabiliriz. Ağaç bakımsız, koruma altında değil. Gördüğünüz gibi ağacın dalları kırılmış bir şekilde. Bu ağacın tescillenip Kültür ve Turizm Bakanlığı koruması altına alınıp tanıtılmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi ağacın etrafında herhangi bir koruma çerçevesi veya bir çit yok. Ağaç bazı kendini bilmezler tarafından zarar verilmiş. Gördüğünüz gibi artık bal mı aramış, ne yapılmışsa zarar verilmiş. Biz bunun koruma altına alınmasını istiyoruz. Yetkililerden gerekli özeni göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da asırlık bıtttım ağacının anıt olarak tescillenmesi isteniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da asırlık bıtttım ağacının anıt olarak tescillenmesi isteniyor - Son Dakika
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