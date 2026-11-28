(DİYARBAKIR) - CHP Parti Okulu'nun 206. Eğitici Eğitimi Diyarbakır'da 9 farklı ilden gelen 30 eğitmen adayının katılımıyla başladı. İki gün sürecek eğitim programında parti içi eğitimin önemi vurgulanarak, örgütlü mücadelenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

CHP Parti Okulu, eğitmen kadrosunu genişletmek ve parti örgütünün eğitim çalışmalarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği Eğitici Eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Diyarbakır'da düzenlenen 206. Eğitici Eğitimi; Batman, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Mardin, Muş, Şanlıurfa ve Tunceli'den gelen 30 eğitmen adayını bir araya getirdi.

Eğitim programının açılış konuşmasını ev sahibi CHP Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke yaparken, CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da Parti Okulu'nun çalışmaları, hedefleri ve parti içi eğitimin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EKE: "BU PARTİNİN GÖREVİ GELECEĞİ DE İNŞA ETMEK"

İl Başkanı Sertaç Eke, siyasi partilerin başarısının yalnızca milletvekili, belediye başkanı ya da belediye meclis üyesi sayısıyla ölçülemeyeceğini belirterek, ideolojik birikimin, partiye bağlılığın ve geleceğe yönelik siyasal anlayışın önemine dikkati çekti.

CHP'nin tarihsel sorumluluğuna vurgu yapan Eke, "CHP'nin tarihsel bir özü var. Yüzyıllık bir çınardan, çok kıymetli bir siyasi partiden bahsediyoruz. Bu partinin ana görevi yalnızca bugünün siyasetini yürütmek değil, geleceği de inşa etmek. Ben bu Parti Okulu çalışmalarıyla geleceği hep birlikte inşa edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Farklı şehirlerden ve kültürlerden gelen eğitmen adaylarına Diyarbakır'da ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade eden Eke, tüm katılımcılara başarılı bir eğitim süreci diledi.

KAYA: "İŞTE PARTİ OKULU'NUN GÜCÜ BU"

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 9 farklı ilden 30 eğitmen adayının Diyarbakır'da bir araya gelmesinin Parti Okulu'nun birleştirici gücünün önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partili olmanın yalnızca geçmişle övünmek değil, Cumhuriyet'in değerlerine bugün de sahip çıkmak ve yaşatmak olduğunu belirten Kaya, "Bir çocuk okulsuz kalsa, bir genç işsiz kalsa, bir emekli geçinemiyorsa, bir işçi alın terinin karşılığını alamıyorsa, bir kadın şiddete uğruyorsa, bir çocuk okulda aç kalıyorsa bu sorunlara çözüm üretmek bizim siyasi sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

"ÖRGÜTLÜ MÜCADELENİN TEMELİNDE BİLGİ, EMEK VE DAYANIŞMA VARDIR"

Eğitmen adaylarına seslenen Kaya, Parti Okulu'nun yalnızca bilgi aktaran değil, sorgulayan, çözüm üreten ve birlikte çalışabilen kadrolar yetiştiren bir eğitim anlayışına sahip olduğunu vurguladı. Kaya, şunları söyledi:

"Parti Okulu'nun görevi yalnızca geçmişimizi anlatmak değildir; bugünün sorunlarını bilen, sorgulayan, çözüm üreten, birlikte çalışabilen kadroların yetişmesine katkı sunmaktır. Unutmayın, hiçbir eğitmen yalnızca öğreten değildir; öğrenmeye devam eden insandır. Biz yalnızca öğretmeyeceğiz; her gittiğimiz yerde, her girdiğimiz sınıfta mutlaka katılımcılardan çok şey öğreneceğiz. Gittiğiniz her yerde bilgiyi mutlaka paylaşın, soruları çoğaltın, eleştiriye açık olun, ortak aklı mutlaka güçlendirin. Çünkü örgütlü mücadelenin temelinde bilgi, emek ve dayanışma vardır."

PARTİ OKULU'NUN BİR SONRAKİ DURAĞI SAMSUN

CHP Parti Okulu'nun Türkiye genelindeki eğitim çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Kaya, geçtiğimiz hafta Van'da gerçekleştirilen Eğitici Eğitimi'nin ardından Diyarbakır'da bir araya geldiklerini, önümüzdeki günlerde ise Samsun'da yeni bir Eğitici Eğitimi düzenleyeceklerini açıkladı.

Bir yandan Eğitici Eğitimleriyle eğitmen kadrosunu güçlendirerek Parti Okulu ailesini büyüttüklerini, diğer yandan illerde düzenlenen Yönetici Eğitimleriyle parti kadrolarını güçlendirdiklerini ifade eden Kaya, parti içi eğitim çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

EĞİTMEN ADAYLARI DÖRT FARKLI DERSTE EĞİTİM ALACAK

İki gün boyunca devam edecek eğitim programında Yetişkin Eğitiminin Temelleri dersini eski CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Etkili Sunum Yöntemleri ve İletişim dersini ise eski CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer verecek.

Program kapsamında CHP Tarihi dersi Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Sosyal Proje dersi ise Parti Okulu Genel Koordinatörü Hicran Akgün Ceylan tarafından verilecek.

EĞİTMEN ADAYLARI SOSYAL PROJE GERÇEKLEŞTİRECEK

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin bir arada yürütüleceği programda eğitmen adayları, eğitim verme becerilerini geliştirmenin yanı sıra ekip çalışması, toplumsal sorunların tespiti ve çözüm üretme konularında da çalışmalar yürütecek.

Katılımcılar, iki günlük eğitim programının sonunda edindikleri bilgi ve becerileri sahaya yansıtarak bir sosyal proje gerçekleştirecek.