Diyarbakır'da Çocuklar için Şenlik Düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Çocuklar için Şenlik Düzenlendi

Diyarbakır\'da Çocuklar için Şenlik Düzenlendi
30.07.2025 10:00  Güncelleme: 10:02
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dokuzçeltik Mahallesi'nde çocukların talepleri doğrultusunda bir 'Çocuk Şenliği' gerçekleştirdi. Etkinlikte çeşitli oyun parkurları ve aktiviteler sunularak, çocuklara etkinliklerde eğlenceli zaman geçirme imkanı sağlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların talebi üzerine Dokuzçeltik Mahallesinde 'Çocuk Şenliği' düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesine bağlı Dokuz Çeltik Mahallesi'nde yaşayan çocukların talebini karşılıksız bırakmadı. Çocukların oyun talepleri üzerine çalışma başlatan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Dokuz Çeltik Mahallesinde şenlik düzenledi. Dokuz Çeltik Mahallesindeki çocuklar için şişme tırmanma duvarı, futbol kaleleri, basketbol potaları parkurları oluşturan ekipler, mantar evi, dart, trambolin, akıl-zeka oyunları masaları, huni ve müzik sistemini kurdu. 25 spor eğitmeni eşliğinde gönüllerince eğlenerek spor yapan çocuklara, kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu, tişört ve şapka hediye edildi. Şenliğe katılan çocuklar, taleplerinin yerine getirilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Taleplerinin yerine getirilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden çocuklardan Necim Tuncay, "Biz Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden oyunlar istemiştik. İsteğimizi yerine getirdiler. Çok eğlendik. Burada tırmandım, satranç, voleybol ve futbol oynadık. Çok mutluyuz" dedi.

Etkinliği çok beğendiğini dile getiren çocuklardan Ravzanur Koyun, "Büyükşehir Belediyesinden böyle oyunlar talep etmiştik ve onlar da getirdi. Oyunlar çok güzel" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla birlikte eğlendiklerini aktaran Asmin Koyun ise "Bu parkurlarda çok eğlendik. Bütün çocuklar eğlendi" şeklinde konuştu.

Zerya Lina Koyun da "Her şey çok güzel. En sevdiğim oyunlar burada var. Bu oyunlar için çok teşekkür ederiz. Burada en çok sevdiğim oyun tırmanma oyunu idi. Burası çok güzel, bir dahakine tekrar geleceğim" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Çocuklar için Şenlik Düzenlendi - Son Dakika

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