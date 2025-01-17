Diyarbakır\'da Çocuklar İçin Tohum Topları Atölyesi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 450 Evler Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde çocuklarda doğa sevgisini pekiştirmek amacıyla Tohum Topları Atölyesi etkinliği düzenledi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki çocuklara tohumların büyüme yolculuğunu öğretti. Çocuklar, Tohum Topları Atölyesi'nde meşe tohumları hazırladı. Etkinlikte çocuklar, daha sonra eğitmenleri eşliğinde tohum toplarını İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na ait arazide toprakla buluşturdu. Çocuklar, doğa ile iç içe geçirdikleri etkinlikte keyifli zamanlar geçirdi. - DİYARBAKIR