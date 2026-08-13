Çocuklara güvenli internet eğitimi verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ben ü Sen Kadın Yaşam Merkezi'nde çocuklara yönelik, "Dijital Şiddeti Önleme ve Güvenli İnternet Kullanımı" eğitimi düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı bilincin açığa çıkmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı ile Çocuk Şube Müdürlüğü ortaklığında, Ben ü Sen Kadın Yaşam Merkezi'nde "Dijital Şiddeti Önleme ve Güvenli İnternet Kullanımı" eğitimi gerçekleştirildi.

Kadın Yaşam Merkezi'nden faydalanan kadınların çocuklarının yer aldığı eğitimde dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere ilişkin çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun interaktif yöntemler kullanıldı.

Eğitime katılan çocuklara dijital şiddet ve siber zorbalığın ne olduğu anlatıldı. Dijital ortamlarda karşılaşılabilecek tehdit ve tehlikeler hakkında bilgi verilen eğitimde, sosyal medya kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar da ele alındı.

Çocuklara ayrıca kişisel bilgilerin korunması, dijital mahremiyet, güçlü şifre oluşturma ve hesap güvenliğinin sağlanması konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim kapsamında çocuklara, yapay zeka ve dijital teknolojilerin güvenli ve bilinçli kullanımı konusunda bilgiler aktarıldı. Dijital ortamda güvenli iletişim kurmanın yolları anlatılırken, internet kullanımında karşılaşılabilecek risklere karşı alınabilecek önlemler örneklerle açıklandı.

Çocukların dijital alanı güvenli, bilinçli ve hak temelli kullanabilmeleri amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, soruları ve dijital ortamda yaşadıkları deneyimler de dikkate alındı.

Eğitimde çocuklara, dijital ortamda karşılaşabilecekleri şiddet, tehdit, taciz, siber zorbalık veya herhangi bir hak ihlali karşısında yalnız olmadıkları vurgulanırken maruz kaldıklarında başvurulabilecek mekanizmalar aktarıldı.

Eğitimle çocukların dijital dünyadaki riskleri tanımaları, kendilerini dijital şiddet ve siber zorbalığa karşı koruyabilmeleri, interneti daha güvenli ve bilinçli kullanmaları hedeflendi.