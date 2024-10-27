Diyarbakır\'da Çocuklara İtfaiye ve Trafik Güvenliği Eğitimi

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Diyarbakır Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 9-14 yaş arası çocuklar için itfaiye ve trafik güvenliği konularında eğitimler düzenledi. İki gün süren etkinlikler, Kayapınar ilçesindeki İtfaiye Amirliği'nde gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklara yangın söndürme araçları tanıtıldı ve yangınların önlenmesi ile yangına sebep olabilecek durumlar hakkında bilgi verildi. Uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitimler yapıldı. Çocuklar, yolcu ve yaya olarak dikkat edilmesi gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi üzerine pratik uygulamalar gerçekleştirdi. Minyatür trafik ışıkları ve üst geçitler kullanılarak eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlandı.

Eğitimlerin sonunda, katılımcılara katılım belgeleri verildi. Ayrıca, çocuklara kek ve meyve suyu ikram edilirken, şapka ve düdük hediye edildi. - DİYARBAKIR