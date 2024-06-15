Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi - Son Dakika
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Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi

Diyarbakır'da eski HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle oturma eyleminde olan babalar, Babalar Günü'ne evlat hasreti nedeniyle buruk giriyor. Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 375'e yükseldi. Babalar, çocuklarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

15.06.2024 13:58
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Diyarbakır'da eski HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle oturma eyleminde olan babalar, Babalar Günü'ne evlat hasreti nedeniyle buruk giriyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan çocukları için evlat mücadelesi sürdüren aileler, yaklaşık 5 yıldır HDP il binası önünde aralıksız evlat nöbeti tutuyor. Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 375'e yükseldi.

Dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi ve ailelerin çağrıları sayesinde 53 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı. Bu süre zarfında diğer ailelerin evlat nöbetinde umutlu bekleyişi sürüyor. Babalar Günü'ne çocuklarının özlemiyle giren babalar, evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Evladı Özkan'ın 15 yaşındayken Diyarbakır'da HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Süleyman Aydın, Babalar Gününe buruk girdiklerini belirterek, çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulundu.

"Biz, evine ateş düşen babalarız"

Oğlu teslim olana kadar mücadelesine aralıksız devam edeceğini dile getiren Aydın, "Evladım için HDP il binası önünde mücadele veriyorum. Evladım 15 yaşındayken HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürülüyor. Yaklaşık 9 yıldır evladımdan haber alamıyorum. Yarın bilindiği gibi Babalar Günü. Biz, Babalar günü olmayan babalarız. Biz, evine ateş düşen babalarız. Evlatlarımız burada olmadığı için Babalar Günü bize yok. Tek temennimiz bir an önce evlatlarımıza kavuşmaktır. Evlatlarımız burada olsaydı o zaman bize Babalar Günü olurdu. Çocuklarımız yanımızda olmuş olsalardı birbirimize hediye verirdik. Ama maalesef Babalar Günümüz buruk geçiyor" dedi.

Nöbetteki babalardan Şadin Elhaman ise çocuğu Bayram için yaklaşık 5 senedir mücadele verdiğini dile getirdi.

"Ne bayramımız var ne de Babalar Günümüz var"

Her Babalar Gününü evladı olmadan geçirdiğini söyleyen Elhaman, "Yaklaşık 5 senedir HDP'nin kapısında evlat mücadelesi veriyorum. Çocuğumu gönderenlerin kapısındayım. 5 seneden bu yana çocuğumuz için mücadele ediyoruz. Önümüzde hem bayram hem Babalar Günü var. Ama ne bayramımız var ne de Babalar Günümüz var. Çünkü çocuklarımız yanımızda yok. Çocuklarımız eğer gelirse bayramımız ve Babalar Günümüz o zaman olur. Çocuğuma çağrım; devletimize, polisimize teslim ol. Artık Türkiye'ye dön, yeter" diye konuştu.

9 senedir hem bayram hem Babalar Gününü evladı Ramazan'dan ayrı geçirdiğini söyleyen Recep Üçdağ da, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 5 senedir HDP il binası önünde evlat nöbeti tutuyorum. Bilindiği üzere yarın hem Babalar Günü hem bayram. Ama maalesef biz ne Babalar Günü ne de bayram sevinci yaşayacağız. Yarınımız buruk bir şekilde geçecek. 9 senedir hem bayramım hem Babalar Günüm böyle geçiyor. Ne zaman ki evladım gelip teslim olursa bizim için bayram ve Babalar Günü o gündür." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle oturma eylemi - Son Dakika

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