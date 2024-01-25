Diyarbakır\'da deprem yardım görevlilerine başarı belgesi

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentten biri olan Diyarbakır'da Valilik koordinasyonunda kurulan Acil Ayni Yardım Koordinasyon Merkezi'nde 7/24 saat görev başında olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, başarı belgesi ile ödüllendirildi.

'Asrın felaketi' olan 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 kentten biri olan Diyarbakır'da Valilik koordinasyonunda kurulan Acil Ayni Yardım Koordinasyon Merkezi'nde 7/24 saat görev başında olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, başarı belgesi ile taltif edildi. Diyarbakır Acil Ayni Yardım Koordinasyon Merkezi sorumlusu Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, "Yıkıcı depremlerin hemen ardından Diyarbakır'da depremzedelerin yaralarının sarılması için Valiliğimiz Koordinasyonunda kurulan Acil Ayni Yardım Koordinasyon Merkezi'nde; kuru gıda, bebek ve çocuk ürünleri, hijyen malzemeleri, battaniye, ısıtıcı, kıyafet gibi temel ihtiyaç malzemelerini 6 Şubat'tan bugüne, gecesini gündüzüne katarak göstermiş oldukları gayret ve başarılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaymakam Günlü, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun oluru ile koordinasyon merkezinde görevli personele başarı belgesini takdim etti. - DİYARBAKIR