Diyarbakır\'da Depremde Kaybedilenler Anıldı

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Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Diyarbakır'da kabirleri başında sevenleri tarafından anıldı.

Diyarbakır'da 413 vatandaşın ölmesine neden olan depremlerin ikinci yıl dönümü nedeniyle yakınlarını kaybeden vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Diyarbakır Yeniköy Mezarlığına defnedilen depremzedeler aileleri ve yakınları tarafından ziyaret edildi. Yasin-i Şerif okuyup dua eden aileler göz yaşlarına hakim olamadı.

Bağlar ilçesinde bulunan Hisami Apartmanında hayatını kaybeden Gazal Bilgiç için mezarlığa gelen yakını İhsan Kanay, depremin ilk anında binanın çöktüğünü ama yakınının cenazesini 3 gün sonra bulduklarını söyledi.

Yoldaş apartmanından 72 saat sonra kurtarılan ama depremde kocasını ve oğlunu kaybeden Yazgül Çaçan, 10 defa ameliyat olduğunu ve ayağının kesildiğini dile getirdi. - DİYARBAKIR