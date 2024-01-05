 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da depremzedeler evlerine geçmek için gün sayıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da depremzedeler evlerine geçmek için gün sayıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da inşası süren 6 bin 40 konutun bir kısmında çalışmalar son aşamaya geldi. TOKİ tarafından başlatılan çalışmalarla depremzedelerin barınma ihtiyacı karşılanıyor. Depremzedeler, konteyner kentte kaldıkları süre boyunca okul ve diğer ihtiyaçlarını karşıladılar. Şimdi ise TOKİ konutlarının hızla ilerlemesiyle evlerine geçmek için sabırsızlanıyorlar.

Diyarbakır\'da depremzedeler evlerine geçmek için gün sayıyor
05.01.2024 - 09:22,
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da inşası süren 6 bin 40 konutun bir kısmında çalışmalar son aşamaya geldi. Konteyner kentte kalan depremzedeler, evlerine geçmek için gün sayıyor.

TOKİ tarafından, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Depremlerin yıkıma yol açtığı kentler asında yer alan Diyarbakır'da, merkez Bağlar ilçesindeki Oğlaklı Mahallesi'nde etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

6 bin 40 deprem konutundan oluşan 321 bloktan bir kısmının inşaatının büyük bölümü tamamlandı. Kaba inşaatı tamamlanan bloklarda dış cephe işlemleri, kapı, pencere ve mutfak dolaplarının takılması ile çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Depremle birlikte nisan ayında faaliyete geçirilen konteyner kentte depremzedeler yerleştirildi. İlk kışı konteyner kentte geçiren depremzedelerin okuldan, barınma ve birçok ihtiyaçları karşılandı. Vatandaşlar, TOKİ konutlarındaki çalışmaların hızla ilerlemesiyle evlerine geçmek için gün sayıyor.

Depremzede Hava Ekin, şu anda konteyner kentte kaldığını belirterek, "Oğlumu anaokulundan aldım. TOKİ'lerde ilerleme var. İnşallah en kısa zamanda evlerimize geçeriz, rahat ederiz. Konteynerde ilk kışımızı geçiriyoruz. İmkanlar ölçüsünde iyi gidiyor. Allah, devletten de, AFAD'tan da razı olsun. Okul imkanı var. Oğlumu anaokuluna getiriyorum. Diğer oğlumu servisle bırakıyorlar. Servis tekrar konteynere getiriyor. Şu anda buradaki imkanlar iyi. Artık evimize geçmek istiyoruz" dedi.

Depremzede Bedri Kaya ise ilk kışı geçirdiklerini dile getirerek, yerlerinin iyi olduğunu, devletin kendilerine baktığını ve TOKİ konutlarını beklediklerini ifade etti.

Konteyner Kent Koordinatörü Abdurrahman Ateş da, depremden hemen sonraki süreçte nisan ayında konteyner kenttin faaliyete geçtiğini kaydetti.

"O günden beri burada barınan depremzede misafirlerimizin her türlü ihtiyacını karşılamaktayız" diyen Ateş, "Vatandaşlarımız burada ilk kışını geçirmekte. İklim şartlarına göre her türlü düzeni, dizaynı yerine getirilmekte. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde barınmalarına yardımcı olmaktayız. Yaklaşık olarak 2 bin 400 vatandaşımızı misafir etmekteyiz. Deprem konutları bittiğinde buradaki vatandaşlarımız kendi konutlarına yerleşecekler" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Elbistan, Bağlar, Deprem, Diyarbakır, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da depremzedeler evlerine geçmek için gün sayıyor - Son Dakika


09:28
Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
08:46
Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı
08:45
Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı
08:28
7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi 7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi
08:19
İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı
07:58
Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor
01:56
MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı
00:44
15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu

Son Dakika
09:28 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
08:45 Esra Ezmeci'nin programına 8 kilo altın bağışı yapıldı
08:46 Kars'ta kontrolden çıkan araçlar birbirine böyle girdi: 2 ölü, 8 yaralı
08:28 7 ilde eş zamanlı operasyon! 2 organize suç örgütü daha çökertildi
08:19 İstanbul Kadıköy'de Öğrenci Servisini Kaçıran Şüpheli Yakalandı
07:58 Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisine konuk oluyor
01:56 MİT'in yakaladığı 34 Mossad ajanı sorguda! Muhammed Dahlan'a yakınlıkları ortaya çıktı
00:44 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14 Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 09:51:28. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da depremzedeler evlerine geçmek için gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement