Diyarbakır\'da Deve Kuşu Trafiği Alt Üst Etti

Diyarbakır'da çiftlikten kaçan deve kuşu, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.
Çiftlikten kaçan deve kuşu, Diyarbakır- Batman karayoluna girdi. Trafikte deve kuşunu gören sürücüler, zor anlar yaşadı. Deve kuşunun trafikte koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR
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