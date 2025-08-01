Diyarbakır\'da Diş Hekimlerinden İş Bırakma Eylemi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde çalışan Genç Sağlık Sendikası üyeleri, 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi çalışanları 2 günlüğüne iş bıraktı. Sendika üyeleri adına açıklama yapan Genç Sağlık Sendikası İl Başkanı Ahmet Böçkün, özellikle ağız ve diş sağlığı hastaneleri, üniversite hastaneleri ve diş hekimliği fakültelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının personel eksikliğinden dolayı ciddi bir şekilde zorlandığını ve iş yükünü artık kaldıramaz hale geldiğini vurguladı. Sağlık alanında tasarrufun söz konusu olamayacağını dile getiren Böçkün, gerek kurumlar içinde gerekse Sağlık Bakanlığı nezdinde bu sorunun çözülmesi adına çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Böçkün, "Personel alımının ertelenmesi, çalışanlar üzerinde moral bozukluğuna neden oldu. Bu durumun artık hissedilmesi ve çözüme kavuşturulması gerektiğini çalışanlarımız dile getiriyor" dedi.

Genç Sağlık Sendikası'nın ülke genelinde ağız ve diş sağlığı merkezlerinde aldığı 2 günlük iş bırakma ve iş yavaşlatma eylemi kararının Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde de uygulandığını belirten Böçkün, hasta mağduriyetini istemediklerini ancak mevcut şartların çalışanlar için sürdürülemez hale geldiğini söyledi. Böçkün, teşvik ödemelerinde yaşanan düşüşün çalışan motivasyonunu olumsuz etkilediğini belirterek, "Gün içinde alınan hasta sayısına dair bir kota uygulanmaması iş yükünü daha da artırıyor. Bu nedenle daha sağlıklı düzenlemeler, personel takviyesi ve çalışanların motivasyonunu artıracak adımlar atılmalı" şeklinde konuştu.

Genç Sağlık Sendikası, ağız ve diş sağlığı çalışanlarının daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için yetkilileri harekete geçmeye çağırdı. - DİYARBAKIR