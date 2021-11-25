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Diyarbakır'da doğuştan görme engelli kadının örnek yaşam çabası ve azmi - Son Dakika

Diyarbakır'da doğuştan görme engelli kadının örnek yaşam çabası ve azmi

25.11.2021 13:06
Diyarbakır'da doğuştan görme engelli kadının örnek yaşam çabası ve azmi

Diyarbakır'da, doğuştan görme engelli Pervin Akdoğan, karanlık ve kabus dolu hayatını, yaşama azmi ve hırsı sayesinde Türkçe kabartma yazı olan Braille alfabesini öğrenerek, umudunu mutluluk dolu yeni bir geleceğe çevirdi.

Diyarbakır'da, doğuştan görme engelli Pervin Akdoğan, karanlık ve kabus dolu hayatını, yaşama azmi ve hırsı sayesinde Türkçe kabartma yazı olan Braille alfabesini öğrenerek, umudunu mutluluk dolu yeni bir geleceğe çevirdi. Yaşadığı zorluklara rağmen okuma yazma öğrenen Akdoğan, şimdi İlahiyat Fakültesini bitirerek, Kur'an Kursu öğretmeni olmayı hedeflediğini söyledi.

Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde annesiyle yalnız yaşayan 47 yaşındaki Pervin Akdoğan, karanlıktan aydınlığa geçiş sürecini, yaşadığı sorun ve olumsuzlukları İhlas Haber Ajansına (İHA) anlattı. Lice ilçesinde, 10 kardeşiyle karanlık ve kabus dolu bir hayat yaşadığını anlatan Akdoğan, "Yaklaşık 10 yıl önce Diyarbakır'a taşındık. Kur'an-ı Kerim ile önce tanıştım, çünkü alanım oydu. Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra okuma-yazma hevesim başladı. Diyarbakır'da yaptığım araştırmada okuma yazma öğrenebileceğimi duydum ve bunun çabası içerisine girdim. Her yere başvurdum ve sonuçta hedefime ulaştım. Yaklaşık 6 yıldan beri Braille alfabesi ile okuma yazma öğrendim. İlk ve ortaokul diploması aldım şimdi lise son sınıfta okuyorum. Hedefim lise diplomasını aldıktan sonra İlahiyat Fakültesini kazanmak ve Kur'an-ı Kerim öğretmenliği yapmak. Öğrendiğim okuma yazma sayesinde şimdi Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerimin Türkçe meallerini okuyabiliyorum. Çeşitli kitaplar okuyorum. Tabi Braille alfabesiyle yazılmış olan kitaplar" dedi.

"Herkesi okumaya davet ediyorum"

Kendisini yadırgayanların olduğunu ve bunların arasında öğretmenlerin de bulunduğunu belirten Akdoğan, "Bu yaşta okuyup ne yapıyorsunuz, ne gerek var evinizde oturun zaten maaşınız var. Bu saatten sonra okuyup ne yapacaksınız diyenler çok oldu. Bunu bize öğretmenler dahi sınavda söylediler ve çok zoruma gitti. 'Bende, bu yaşta okuyup Kur'an-ı Kerim hocası olabilirim' dedim. Hiçbir cevap vermedi ve sınava başladık. Ama o kelimeler ona yakışmadı. Ben herkesi okumaya davet ediyorum. Başlasalar başarabilirler, yeterki insan çaba harcasın. Birine bana bir hadis oku dediğimde çeşitli bahanelerle okumayabilir. Ama kitap öyle değil. Sen okuma yazmayı bildikten sonra açıp Hadis-i Şerif'i rahat şekilde kimseye minnet duymadan okuyorsun. Ama sen birine bağlı kaldığın sürece beklemek zorundasın. Kitapta öyle bir bekle süresi yok" diye konuştu.

"Engelli kadınların dezavantajlarını gidermeye yönelik çalışmalar yürütmekteyiz"

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Pervin Akdoğan'ı ziyaret eden, İki Elin Sesi Sevgi Kadın Derneği Başkanı Leyla Aytek, "Engel sizsiniz diyen, kadın ve gençlerimizin dezavantajlarını gidermeye yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Tüm kadın genç ve engellilerin iş eğitim gibi alanlarda toplumsal hayata eşit ve aktif olarak katılımlarını sağlamaya çalışıyoruz. Bugünün anlam ve önemini bilen bir kadın ve dernek yöneticisi olarak, Pervin Akdoğan'ın yaşadıkları karşısında dayanışma ve sorunlarını kamuoyuna aktararak çözüm bulunmasına yardımcı olmak istedik. Yeni kurduğumuz dernek yöneticilerimiz ve paydaşlarımızın önerileri doğrultusunda kadına yönelik şiddetin son bulması, kadın yaşamı önündeki engellerin kaldırılması için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da doğuştan görme engelli kadının örnek yaşam çabası ve azmi
Diyarbakır'da doğuştan görme engelli kadının örnek yaşam çabası ve azmi
Diyarbakır'da doğuştan görme engelli kadının örnek yaşam çabası ve azmi
Diyarbakır'da doğuştan görme engelli kadının örnek yaşam çabası ve azmi
Diyarbakır'da doğuştan görme engelli kadının örnek yaşam çabası ve azmi
Diyarbakır'da doğuştan görme engelli kadının örnek yaşam çabası ve azmi

Görme Engelli, Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da doğuştan görme engelli kadının örnek yaşam çabası ve azmi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da doğuştan görme engelli kadının örnek yaşam çabası ve azmi - Son Dakika
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