Diyarbakır'da Domatesler Avrupa'ya İhraç Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Diyarbakır'da Domatesler Avrupa'ya İhraç Ediliyor

Diyarbakır\'da Domatesler Avrupa\'ya İhraç Ediliyor
30.07.2025 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çınar ilçesinde kurutulan domatesler, sıcak altında işlenerek Avrupa'ya meze ve pizza sosu olarak gönderiliyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yetiştirilen domateslerin kurutma işlemi, kavurucu sıcağın altında yapılıyor. Kurutulan tonlarca domates, işlendikten sonra meze ve pizza sosu olarak kullanılmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

İlçede binlerce dönüm alanda ekilen domates fidelerinin ürün vermesiyle hasat dönemi devam ediyor. Üretici, kendi tarlasında ektiklerinin yanı sıra başkalarından da ürün alıyor.

Hasat edilen ve alınan domatesler, işçiler tarafından serilen sentetik kumaş üzerine ikiye bölünüp tuzlanıyor. Kentte 40 derece üzeri kavurucu sıcakta yapılan bu işlemin ardından toplanan domatesler, işlendikten sonra İtalya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç edilip meze ve pizza sosu olarak kullanılıyor.

Çalışanların sorumlusu Cemil İlik, İHA muhabirine, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde olduklarını, domates kurutma sergiliği işini yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 15 yıldır bu işin içinde olduklarını belirten İlik, domateslerin tarlada yetiştiğini, yaklaşık 45-50 derecenin altında kuruttuklarını ifade etti.

İlik, tuzladıktan sonra yaklaşık 5-6 gün güneşin altında kaldığını kaydederek, "Kuruduktan sonra çuvallanıp İzmir'e gönderiliyor. İzmir'de fabrikamız var, işlendikten sonra yurt dışına gönderiliyor. Başta İngiltere, Fransa, İtalya gibi birçok Avrupa ülkesine gönderiyoruz. Bunlar meze olarak, ya da pizza sosu olarak kullanılıyor" dedi.

"Yaklaşık 50 derece hissediyoruz, daha fazla, havalar çok sıcak"

Çalışmaya yaklaşık 15 gündür geldiklerini aktaran İlik, "Serilmesi bir hafta sürüyor. Domates kesimine de yaklaşık iki gündür başladık. Yaklaşık 50 derece hissediyoruz, daha fazla, havalar çok sıcak. 7 kilo yaş domatesten 1 kilo kuru domates çıkıyor. Bu görülen tırlar da dışarıdan geliyor. Kendimiz de yaklaşık 2 bin dönüm domates ektik. Dışarıdan da ayrıca alım yapıyoruz. Yaş domatesin kilosunu 6-6,5 civarı alıyoruz. Bunun birçok masrafı oluyor. İşçilik, toplanması, yol gibi masrafları oluyor" şeklinde konuştu.

Çalışanlardan Semih İlik, domates kuruttuklarını belirterek, "Bende kesilen domatesleri tuzluyorum. Kurunun daha kaliteli olması için. Bu işi, 40-50 derece altında yapıyoruz. Arkadaşlarımızla severek bu işi yapıyoruz. Çok şükür alın teriyle geçiniyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Çınar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Domatesler Avrupa'ya İhraç Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Mükremin Gezgin hakkında mahkemeden beraat kararı Mükremin Gezgin hakkında mahkemeden beraat kararı
Ticaret Bakanlığı’ndan ’’dijital dolandırıcılık’’ uyarısı geldi Ticaret Bakanlığı'ndan ''dijital dolandırıcılık'' uyarısı geldi
İstanbul ve Ankara’da son durum İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
Vatandaşlar tedirgin Denize giren yanıklarla çıkıyor Vatandaşlar tedirgin! Denize giren yanıklarla çıkıyor
Bursa’da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı
Çatalca’da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı Çatalca'da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı
Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti
Giden gidene Beşiktaş’ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi

07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
07:37
Rusya’yı sallayan 8,8’lik deprem kamerada
Rusya'yı sallayan 8,8'lik deprem kamerada
01:01
Gazeteci Cem Küçük’ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
14:15
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
14:13
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
14:00
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
13:43
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
13:37
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
13:32
Bruce Lee’nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı
Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı!
13:27
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
13:25
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa’da devam ediyor
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa'da devam ediyor
13:23
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 09:14:25. #7.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Domatesler Avrupa'ya İhraç Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.