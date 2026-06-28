Diyarbakır'da Dostluk Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Dostluk Turnuvası Başladı

Diyarbakır\'da Dostluk Turnuvası Başladı
28.06.2026 12:34
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Diyarbakır'da sağlık emekçileri için futbol turnuvası düzenlendi, birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Diyarbakır'da sendika üyelerinin geleneksel futbol turnuvası başladı.

Hak-İş Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm'ün katılımıyla futbol turnuvası başladı. Aküzüm, Hak-İş ve Öz Sağlık-İş Sendikası olarak sağlık ve sosyal hizmet emekçileri arasında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenledikleri "Dostluk, Kardeşlik ve Dayanışma Futbol Turnuvasının açılış maçını büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirdiklerini söyledi. Sahanın kazananı yalnızca skor değil, dostluk, centilmenlik ve ekip ruhu olduğuna vurgu yapan Aküzüm, "Aynı hedef uğruna emek veren çalışma arkadaşlarımızın saha dışında olduğu gibi saha içinde de dayanışma ve kardeşlik örneği sergilemesi, turnuvamızın temel amacını bir kez daha ortaya koydu. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyor, organizasyonumuzun sağlık ve sosyal hizmet emekçilerimiz arasındaki birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha güzeliz. Fair-Play ruhuyla, dostluk kazansın" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Dostluk Turnuvası Başladı - Son Dakika

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