Diyarbakır\'da Final Okulları İlkokulu öğrencileri büyükanne ve büyükbabalarını iftarda ağırladı

Diyarbakır'da Final Okulları İlkokulu öğrencileri, büyükanne ve büyükbabalarını iftarda ağırlayarak, daha sonra Hacivat-Karagöz ve farklı oyun gösterilerinde bulundu.
Final Okulları İlkokul Müdürü Özge Cengiz, yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak Yaşlılara Saygı Haftası olduğunu belirtti. Yaşlı nüfusun toplumda daha fazla fark edilmesi ve onlara saygı gösterilmesi için farkındalık oluşturmak için kutlanan bu haftada öğrencilerin hafızalarından silinmeyecek özel bir anı yaşatmak istediklerini söyledi.
Değerler eğitimi çerçevesinde öğrencilere saygı, sevgi, merhamet ve misafirperverlik gibi birçok değeri aşılamakta, onları yetiştirirken vicdan sahibi ve önce bir birey olarak kendisine sonra ise topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Cengiz, şöyle konuştu:
"Bu etkinlikte tüm bu değerleri pekiştirebilmeleri için öğrencilere fırsat oldu. Öğrencilerimiz büyükanne ve büyükbabalarını iftarda kendi okullarına davet etti. Misafirleri için Hacivat ve Karagöz oyunu ile birbirinden eğlenceli oyunlar oynatarak geceyi tamamladık." - DİYARBAKIR
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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