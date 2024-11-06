Diyarbakır'da Gıda Denetim Seferberliği: 6,500 İş Yeri Denetlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Gıda Denetim Seferberliği: 6,500 İş Yeri Denetlendi

Diyarbakır\'da Gıda Denetim Seferberliği: 6,500 İş Yeri Denetlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son 7 ayda 6,500 iş yerini denetleyerek 2 tonu aşkın bozulmuş gıda maddesini imha etti ve 10,000 kişiye işbaşı eğitimi verdi. Gıda Denetim Koordinasyonu ile yürütülen çalışmalar, halk sağlığını koruma amacını taşımaktadır.

06.11.2024 15:41  Güncelleme: 15:43
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla son 7 ayda 6 bin 500 iş yerini denetledi, toplam 2 tonu aşkın bozulmuş ve tarihi geçmiş ürünü imha etti, 10 bin kişiye ise işbaşı eğitimi verdi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı gıda denetim ekipleri, restoran, kafe, çay ocağı, lokanta, pastane, imalathane gibi halk sağlığını doğrudan ilgilendiren yerlerde gıda denetimlerine devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde kurulan Gıda Denetim Koordinasyonu bünyesinde denetim ve eğitim çalışmalarını hızlandıran ekipler, başta kent merkezi olmak üzere 17 ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında son 7 ayda 6 bin 500 iş yerinde denetim gerçekleştiren ekipler, denetimlerle birlikte yaklaşık 10 bin kişiye de işbaşı eğitimi verdi. Denetimlerde 2 tonu aşkın bozulmuş ve tarihi geçmiş ürün imha edilirken, usulsüz işlem yapan iş yerlerine yönelik de 32 durum tespit tutanağı tutuldu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, oluşturdukları Gıda Denedim Koordinasyonu ekipleriyle kısa süre içerisinde birçok farklı gıda üretim ve satış noktalarında denetimler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yapılan denetim sayısının ilçelerle birlikte 6 bin 500'ü bulduğunu belirten Saçaklı, tarihi geçmiş, kokmuş ve bozulmuş halde 2 tonu aşkın gıda maddesinin de imha ederek halk sağlığını koruduklarını kaydetti. Saçaklı, yıl onuna kadar denetim ve işbaşı eğitimlerinin devam edeceğini ve halkın sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştıracaklarını vurguladı.

Beyaz bayrak talep eden 308 iş yerine denetim

Öte yandan Büyükşehir Belediyesine beyaz bayrak alabilmek için başvuru yapan 308 iş yeri de, belirtilen kriterleri yerine getirip getirmedikleri yönünde denetlendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Gıda Denetim Seferberliği: 6,500 İş Yeri Denetlendi - Son Dakika

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