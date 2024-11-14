Diyarbakır\'da Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Devam Ediyor

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Diyarbakır'da 12 Kasım'da açılan gurme ve yöresele lezzetler fuarı 3. gününde devam ediyor.

Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle düzenlenen fuar, 59 ilden 170 firmanın katılımıyla 3'üncü gününde de yoğun ziyaretçinin gelmesiyle devam ediyor.

Fuarda stant açan kadın girişimci Sezen Sultan Yıldızhocaoğlu, peynirlerini tanıtmak için geldiklerini söyledi. Yıldızhocaoğlu, "Buraya katılmış olmaktan dolayı mutluyuz. Bir kadın girişimci olarak gurur duyuyoruz. Burada olmaktan ve bu yoğunlukta olmaktan çok mutluyuz. Bizde yaklaşık 12-13 peynir var" dedi.

Ziraat Yüksek Mühendisi kadın girişimci Zekiye Konuksever, dünya mutfağına ürünler ürettiklerini ifade ederek, "Buraya da ürünlerimizi tanıtmak amacıyla geldik. 4 yıldır bu işi yapıyoruz. Son 1 yıldır kooperatifleşerek yapıyoruz. İtalyan makarnası üretiyoruz" diye konuştu.

Fuar, 17 kasıma kadar sürecek. - DİYARBAKIR