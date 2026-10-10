Diyarbakır\'da haraç istendiği belirtilen kuyumcuya DİKO Başkanı ve Emniyet Müdürü gitti

Diyarbakır'da haraç istendiği belirtilen kuyumcuya DİKO Başkanı ve Emniyet Müdürü gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DİKO Başkanı Özer Sanal ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, 100 bin dolar haraç istendiği belirtilen ve iş yeri kurşunlanan kuyumcuyu ziyaret etti. İkili, kuyumcuya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Özer Sanal ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kendisinden 100 bin dolar haraç istendiği ve defalarca tehdit edildiği belirtilen, iş yeri kurşunlanan kuyumcuyu ziyaret etti.
DİKO Başkanı Özer Sanal, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu'yu makamında ziyaret etti. Görüşmenin ardından Sanal ve Mutlu, 100 bin dolar haraç istendiği, defalarca tehdit edildiği ve son olarak iş yeri kurşunlanan kuyumcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: İHA
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