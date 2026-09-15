Diyarbakır'da İlköğretim Haftası coşkusu, yeni okul ilk kez öğrenci kabul etti - Son Dakika
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Diyarbakır'da İlköğretim Haftası coşkusu, yeni okul ilk kez öğrenci kabul etti

Diyarbakır\'da İlköğretim Haftası coşkusu, yeni okul ilk kez öğrenci kabul etti
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Diyarbakır'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla Oğlaklı'daki Topraktaş TOKİ İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi. Programa katılan Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, ilk kez öğrenci kabul eden 32 derslikli okulda 26 öğretmen ve 800 öğrenci bulunduğunu belirterek yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Oğlaklı'daki Topraktaş TOKİ İlkokulu'nda gerçekleştirilen programa katılan Diyarbakır Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Güçlü bir gelecek; iyi yetişmiş, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı siz gençlerle mümkün olacaktır" dedi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Topraktaş TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen program, Bağlar Halk Eğitimi Merkezi miniklerinin halk oyunları gösterisiyle başladı. Vali Yardımcısı Fatih Ayaz'ın konuşmasının ardından ilk ders zili çalındı, öğretmenler odası ve sınıflar ziyaret edildi. Bu eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul eden 32 derslikli okulda 26 öğretmen ve 800 öğrenci bulunuyor.

"EĞİTİMİ KARAKTERLİ BİREYLER YETİŞTİRİLMESİNDE DE ÖNEMLİ BİR ADIM OLARAK GÖRÜYORUZ"

Programda öğrenci ve öğretmenlere hitap eden Vali Yardımcısı Ayaz, şöyle konuştu:

"2026-2027 eğitim öğretim yılının ülkemize, ilimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin yetiştirilmesi devletimizin, milletimizin en önemli önceliklerinden bir tanesidir. Çünkü güçlü bir gelecek; iyi yetişmiş, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı siz gençlerle mümkün olacaktır. Bu bağlamda da eğitimi sadece bilgi vermek olarak değil; akıllı, vicdanlı ve karakterli bireyler yetiştirilmesinde de önemli bir adım olarak görüyoruz."

"SİZLER YARINI ŞEKİLLENDİRECEK OLAN SİZLER OLACAKSINIZ"

Öğretmenlerin çocukların yetiştirilmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Ayaz, öğretmenlere teşekkür ederek öğrencilere de şu sözlerle seslendi:

"Kıymetli çocuklarımız, sizler yarını şekillendirecek olan sizler olacaksınız. Bu anlamda da kendinizi iyi yetiştirmeniz gerekmektedir. Disiplinli ve sağlam bir şekilde çalışmalarınıza taviz vermeden devam edin mutlaka."

"İNŞALLAH 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DA HEP BÖYLE COŞKULU, KAZASIZ BELASIZ, NEŞELİ GEÇER"

Eğitim camiasına emek veren öğretmenleri anan Ayaz, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin geleceği için emek veren ve aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Az önce bizleri böyle güzel bir şekilde davul zurnalarla karşıladınız. İnşallah 2026-2027 eğitim öğretim yılı da hep böyle coşkulu, kazasız belasız, neşeli geçer diyorum. Tekrardan yeni eğitim öğretim yılınızı tebrik ediyorum. Aynı zamanda okulumuzun da ilk kez açılacak olması nedeniyle eğitim öğretim yılında hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize başarılar, kolaylıklar diliyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

Eğitim Öğretim Yılı, Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da İlköğretim Haftası coşkusu, yeni okul ilk kez öğrenci kabul etti - Son Dakika

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