Diyarbakır'da Kadın Polislerin Önemli Rolleri

07.03.2026 16:00
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde kadınlar, olay yerinde iz sürüp bombalı aramalarda kritik rol oynuyor.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğündeki kadınlar, detaycılıklarıyla iz sürüp olayların aydınlatılmasında yer alırken, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru ise, Türkiye'de sadece 3 kadının yaptığı köpekle bomba arama görevini ifa ediyor.

Emniyet Teşkilatının tüm birimlerinde kadınlar, önemli ve kritik görevlerde sorumluluk alıyor. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde ekipte bulunan kadınlar, detaycılıklarıyla iz sürüp olayların aydınlatılmasında yer alıyor. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru, Türkiye'de köpekle bomba arama görevini ifa eden 3 kadından biri olarak dikkat çekiyor.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli başkomiser, 7 yıldır olay yeri birimlerinde görev yapmakta olduğunu, şubede kendisiyle birlikte başka kadınların bulunduğunu söyledi. Olay olduğu andan itibaren süreçlerinin başladığını belirten başkomiser, olay olduktan sonra talep halinde olay yerine geçtiklerini ifade etti.

Başkomiser, olayla ilgili olabilecek bulguları topladıklarını belirterek, "Daha sonrasında bu olayın raporu yazılır sonrasında ise büromuza teslim edilir. Teslim edildikten sonra bulgular ayrıştırılır, laboratuvarda incelenecek malzemeler laboratuvarımıza getirilir. Laboratuvarda iz çıkan malzemelerin incelemesi yine ona göre yapılır" dedi.

Bu aşamada kadın personel ile birlikte aktif bir şekilde çalışmakta olduklarını kaydeden Başkomiser, "Kadınların daha detaycı bakış açısından dolayı bu, bizim olayları aydınlatmada her zaman artı sağlar. Bir bulgu alındığında o bulgunun olayla ilgili olup olmayacağı, ya da iz çekildiği zaman izin hangi yerden çıkabilip, hangi yerden çıkamayacağı bunların hepsinde kadınların daha detaycı olmasının bizim için avantajı var" diye konuştu.

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli kadın polis memuru ise, 13 yıldır meslekte olduğunu, 9 yıldır da bomba arama köpeğiyle çalışmakta olduğunu söyledi. Türkiye'de, kendisiyle beraber aktif olarak çalışan 3 kadın personelin bulunmakta polis memuru, "Bize ihbar geldikten sonra köpeğimizle birlikte en hızlı şekilde hazırlanarak olay yerine intikal ediyoruz. Gerekli arama ve kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Her işin zorluğu olduğu gibi bizim işimizin de kendine göre zorlukları bulunmakta. Hatta klişeleşmiş olarak 'ilk hata, son hatadır' düsturuyla görevimizi ifa etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Polis memuru, küçüklüğün gelen, hayvanlarla çalışmayı sevdiğini belirterek, "Aynı zamanda mesleki açıdan vatanıma hizmet etme hayalim vardı. İkisi bir araya gelince benim için önemli bir yeri oldu. Bu da köpekle birlikte hem güvenliği sağlamak, hem vatanda hizmet etmek açısından benim için çok özel bir görev ifa etmek. Genelde nadir tercih ediliyor. Adı üstünde, bomba ile başlıyor. Bomba arama idareciliği. Hem tehlikeli bir iş, aynı zamanda köpeğin sorumluluğu üstümüzde oluyor. Bağımız güçlü olmak zorunda. Bu da yavaş yavaş oluyor. Eğitim yapıyoruz, eğitim dışında bir sosyalleşme oluyor. Onun günlük bakımı, sağlık sorunu varsa ilgilenilmesi. Kadınların gücü, emeklerinin hatırlatılması açısından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün önemli bir gün olduğunu düşünüyorum. Kadınların her alanda var olması, güçlü olması, ayakları üstünde durması açısından önemli bir gün" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, İnsan Hakları, Diyarbakır, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

