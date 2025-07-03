Diyarbakır\'da Kadınlara Yönelik Afet Farkındalık Eğitimi Başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı başlattığı temel afet farkındalık eğitimi çalışmalarının startını Ben ü Sen Kadın Yaşam Merkezi'nde verdi.

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, Doğu Anadolu fay hattının üreteceği olası deprem ile anız yangını ve sel gibi tehlikelerin yaşanma ihtimali olan Diyarbakır'da vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla temel farkındalık eğitimi çalışmalarının startını verdi. Bu kapsamda ilk eğitim, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Ben ü Sen Kadın Yaşam Merkezi'ndeki çalışanlar ve merkezin çalışmalarından yararlanan kadınlara verildi. Zarar görebilirlik riski yüksek gruplar arasında görülen kadınlarla başlatılan eğitimlerle, kadınların afetlere karşı bilinç elde etmeleri ve kendilerini korumalarını amaçlanıyor.

Eğitimle ilgili bilgi veren Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Hasan Uğurlu, afet farkındalığı eğitimini tüm kamu kurumlarında vermeyi planladıklarını ifade etti. Afetlerde kadının rolünü biraz daha güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için eğitimi ilk olarak kadınlara verdiklerini belirten Uğurlu, "Afetlere karşı kadınları biraz daha güçlendirmek ve bir farkındalık oluşturmak için böyle bir işe başladık" diye konuştu. - DİYARBAKIR