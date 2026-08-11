Diyarbakır\'da Kanun Teklifine Memnuniyet

TBMM'de kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", Diyarbakır'da memnuniyetle karşılandı.

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", dün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinin ardından 467 oyla kabul edildi. Gelinen aşama, Diyarbakır'da memnuniyetle değerlendirildi.

Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, sürecin çok iyi olduğunu, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Eskiden bölgeye geldiklerinde ortalığın çok gergin olduğunu belirten Çubuk, şu anda herkesin huzur ortamında yaşadığını ifade etti. Çubuk, Cumhurbaşkanına, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye, emeği geçen partilere teşekkür ettiğini tekrarlayarak, "Biz iş adamları olarak da bölgeye huzurlu bir şekilde yatırımlarımızı yapabiliyoruz. Terörle mücadelede ciddi kayıplarımız vardı. Ekonomik kayıplarımız vardı. Gençlerimiz huzur ortamında yaşayacak. Doğu, Güneydoğu inşallah Orta Doğu'nun ticaret merkezi olacak. Bunu böyle bekliyor, böyle görüyoruz" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye'nin çok önemli bir eşikten başarıyla geçtiğini, dünkü meclis görüşmelerinden önceki 20 aylık süreçte komisyonların oluşması, yapılan görüşmeler, önemli mesafeler katedilerek, birçok duyarlılık, hassasiyetle dikkate alınarak davranıldığını dile getirdi.

"20 aydır tek bir insanımızı kaybetmedik"

Bu sürecin başından sonuna kadarki yol haritasının doğru oluşturulduğunu belirten Kaya, "Böyle süreçler çok kolay süreçler değil. Dönüp baktığımız zaman 20 aydır tek bir insanımızı kaybetmedik. Bu, çok çok önemli. Çok sorunlar çıktı, bunu fark edebiliyorduk ama sonuçta burada sorunların giderilmesine yönelik gerek Devlet Bahçeli, gerek Cumhurbaşkanı, gerek Abdullah Öcalan'ın süreci sonuna kadar götürmeye çalışmaları takdire şayan önemli bir çalışma. 467 milletvekilinin tamam demesi, bugüne kadar mecliste sağlanan en büyük kabul ve en zorlu konuda en büyük kabul. Bu, Türkiye yeni bir çatışmasız ortama girdi" diye konuştu.

"Ülkede herkes siyaset yaparken çatışmadan, çatışmanın sonuçlarından yararlanarak politika üretmekten vazgeçecek"

"Kürt sorununun çatışmalı süreci, Türkiye'de yaşamı, politikayı, meclis çalışmasını, insanların yaşamını etkileyen en önemli sorunlardan bir tanesiydi" diyen Kaya, "Partiler, sorunlarını sıkıştıkları zaman çatışmalı süreç üzerinden kendilerini bir yere konumlandıran bir noktadaydılar. Dün bunlar ortandan kalktı. Bu, ülkede herkes siyaset yaparken çatışmadan, çatışmanın sonuçlarından yararlanarak politika üretmekten vazgeçecek. Mecliste dün doğrusu bazı dirençlerin altında yatan temel nedeninde bu olduğunu inanıyoruz. Halen çatışmadan beslenen, çok şükür ki çok düşük seviyede halen politika üretmeye çalışan siyasi parti ve yapılar var. Bunlar, dün son bir gayretle engellemeye çalıştılar. Ama başarılı olamadılar" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin 50 yıldır beklediği bir dönem"

Kaya, meclisin tarihi bir adımı attığını vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'ye yeni bir yol haritası oluşturdu. Nedir bu yol haritası? Bu, Türkiye'de çatışmasız bir ortamda sorunların tartışılıp çözüm bulunulacağı bir ortama girdik. Bu, Türkiye'nin 50 yıldır beklediği bir dönem. Sadece politikacılar için geçerli olan bir şey değil. Aynı şey sivil toplum, vatandaş, iş camiası için de geçerli olan bir durum. Her şeyin üzerinde Türkiye'de bir güvenlik politikası hakimdi. Bu da ister istemez ekonominin önüne geçen bir politikaydı. Bunlar ortan kalktı, kalkmak zorunda. Türkiye, bölgesele ekonomik gücünü halen istediği seviyede kullanamıyor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi mevcut çatışmalı süreç ve Kürt sorunu."

"Türkiye'nin girdiği bu yol, kısa bir yol değil"

Bugün ticarette Suriye'de halen birinci aktör olamıyorsak, bunun sebebinin çatışmalı süreç olduğunu kaydeden Kaya, "Irak'ta ticarette birinci sıradan üçüncü sıraya düştüysek bunun sebebi tam da bu. Türkiye, bölge en önemli ekonomik güç haline dönüşecek. Çerçeve yasasının özü, örgütün silahtan arındırılması, örgütün tamamen silahtan arındırılarak gelişlerinin sağlanması, yani eve dönüşü, üçüncüsü de gelen bu insanların entegrasyonu. Yani toplumsal uyumu. Türkiye'nin girdiği bu yol, kısa bir yol değil. Her yeni bir adım, Türkiye'de güven dalgası oluşturacak. Atılacak bir kayyımın kaldırılması bir güven dalgası oluşturacak. Bir AİHM kararlarının uygulanması yeni bir güven halkası oluşturacak. Demokratikleşmeyle ilgili atılacak bir adım yeni bir güven dalgası oluşturacak. Her güven dalgası, beraberinde ekonomik sıçramayı da getirecek" ifadelerini kullandı.

"Muhalefetin ne olacağı tartışma konusu"

Muhalefetin ne olacağının tartışma konusu olduğunu belirten Kaya, "Dünkü oylamaya baktığımızda aslında bunu görebiliyoruz. Orada da büyük bir dağınıklık var. Cumhur İttifakı'nın bu sürece verdiği önem, toplumda önemli bir güven inşa etti. Bu çok önemli. Daha düne kadar insanlar Cumhur İttifak'ından fire beklerken dönüp baktığınız zaman Cumhur İttifakı'nın bu işe inanan, sarılan ve bu işi yapan oylarıyla da gösteren bir konumda olduğunu gördük. Bu, çok önemli bir güven dalgası oluşturdu" dedi.

"Bu ülke çok çekti, inşallah bir daha çekmeyecek"

Hacı Çapan adlı vatandaş ise, "Kimsenin annesi, babası ağlamasın. Olay Devlet Bahçeli'de, Recep Tayyip Erdoğan'da, DEM Parti'de biter. Hepsi bir olursa bu iş olur. Bu ülke çok çekti. İnşallah bir daha çekmeyecek. Suriye'nin, İran'ın başına ne geldi. Onlar, (başka ülkeler) istiyor ki Türkiye öyle olsun. Cumhurbaşkanı olmasaydı, Türkiye İran, Suriye gibi olmuştu. Türk-Kürt halkı fırsat vermedi" dedi.