Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı, 2 Hasta Kurtarıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı, 2 Hasta Kurtarıldı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ve Çınar ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan yolları açarak 2 hastanın hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

12.02.2025 15:01  Güncelleme: 15:07
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Diyarbakır'da karla kapanan yollar açıldı, 2 hasta kurtarıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ve Çınar ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarak, 2 hastanın hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Hani ve Çınar ilçelerine bağlı bazı kırsal mahallelerde yolların kapanması üzerine, belediye ekipleri hemen harekete geçti.

Hani'ye bağlı Çukur Mahallesi ile Çınar ilçesine bağlı Çatmadal Mahallesinden gelen 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarları üzerine, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ambulansın kar nedeniyle ilerleyemediği yollarda çalışma başlattı. Çukur Mahallesinde 23 kilometrelik yol kardan temizlenerek, ambulansın geçişi sağlandı ve hasta olan bir çocuk hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı. Çatmadal Mahallesinde ise diyaliz hastası olan bir vatandaş için yol açıldı ve hasta ambulans ile hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı, 2 Hasta Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı, 2 Hasta Kurtarıldı - Son Dakika
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