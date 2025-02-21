Diyarbakır'da kara saplanan öğretmen servis aracı kurtarıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Silvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan öğretmen servisini kurtardı.
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kar yağışına karşı yol açma çalışmalarının sürdürüyor. Ekipler, sabah saatlerinde Silvan ilçesinden Eşme ve Tokluca mahallelerine giden ve içinde öğretmenlerin bulunduğu servis aracının kara saplanarak mahsur kaldığı ihbarı üzerine yolu açtı. Servisin kara saplandığı alana ulaşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak iş makinesi ile servis aracını saplandığı yerden çıkardı.
Son Dakika › Yerel › Diyarbakır'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Öğretmen Servisi Kurtarıldı - Son Dakika
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