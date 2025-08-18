Diyarbakır\'da Kış Peynir Hazırlığı

Diyarbakır'da vatandaşlar, kış hazırlığı için aldıkları peynirleri soğuk hava depolarında muhafaza ediyor.

Soğuk hava depolarında bekletilen peynirlerin hem daha lezzetli hale geldiği hem de vatandaşlara ekonomik avantaj sağladığı belirtiliyor. Bölgedeki işletmeler, yaz aylarında hazırlanan peynirlerin kışa kadar muhafaza edilmesi için yoğun talep görüyor.

Tarihi Sur ilçesindeki peynirciler pazarında işletmeci olan Nezir Temer, taze peynirleri bidonlara bırakıp, tuzladıklarını ve kışa hazırladıklarını söyledi. Temer, "16-18 derecelik su yapıyoruz, dereceye göre bırakıyoruz ve buzhaneye atıyoruz. "Salamura", "erimiş", "lavaş" gibi çeşitlerimiz vardır. Biz, buzhaneye atıyoruz, burada böyle muhafaza ediyoruz. 10, 11'nci ayda çıkarıyoruz. 5-6 ay, bazen 7 ay kalıyor. Bu peynir buzhaneye atıldığı zaman daha lezzetli oluyor, insanı rahatsız etmiyor" dedi.

İki ay önce 220 TL olan peynir fiyatının şu an 250- 300 TL olduğunu ifade eden Temer, "Yıllık olarak süt azalıyor. Mesela sezon bittikten sonra süt biraz azalıyor. Taze peynir de sürekli çıkmıyor. Onun için peynir biraz pahalı oluyor" diye konuştu.

25 yıldır soğuk hava deposu işletmeciliği yapan Engin Dinç, yaz aylarında özellikle 3, 4 ve 5'inci aylarda gelen peynirleri muhafaza ettiklerini kaydetti. Dinç, "Kışın çıkarıyoruz çünkü yazın ucuz oluyor, kışın ise pahalıya çıkıyor. Süt azaldıkça peynirin fiyatı yükseliyor. Peynir fiyatı 200 TL'den başladı, 300 TL'ye kadar çıktı. Kışın 400 TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Bu yüzden hem kışın peynir daha sağlıklı oluyor hem de daha lezzetli hale geliyor. Buraya gelen peynirlerin tuzunu ve suyunu biz ayarlıyoruz. Dereceli su veriyoruz. İçeride 10'uncu ve 11'inci aya kadar muhafaza ediyoruz. 10'uncu aydan sonra vatandaşlar tek tük almaya geliyor, kışın bu peynirleri tüketiyorlar. Maliyet ise bidona göre değişiyor. 200 TL'den başlayıp 500 TL'ye kadar çıkabiliyor. 1 numara, 2 numara bidonlar var, ona göre fiyat farklılaşıyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR