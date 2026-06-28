Diyarbakır'da Klima Bakım Yoğunluğu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Klima Bakım Yoğunluğu

Diyarbakır\'da Klima Bakım Yoğunluğu
28.06.2026 10:53
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Yaz aylarında araç klimalarına olan talep arttı, sanayi sitelerinde uzun kuyruklar oluştu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte araç klimaları da sürücüler için vazgeçilmez hale geldi. Sıcak havalarda konforlu bir yolculuk sağlamak adına sıkça kullanılan klimalarını yaptırmak isteyen vatandaşlar soluğu sanayide alarak uzun kuyruklar oluşturdu. Araç klimaların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için düzenli bakımının yapılması büyük önem taşıyor.

Artan sıcaklıkla birlikte araçlarında klima sorunu yaşayan vatandaşlar tamircilere akın etti. Uzun kuyrukların oluştuğu sanayi sitesinde vatandaşlar araç klimalarını tamir ettirmek için saatlerce bekledi. Oto klima ustaları, özellikle polen filtresi gibi parçaların ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Kirli veya tıkalı filtrelerin araç içinde hava kalitesini ciddi şekilde düşürdüğüne dikkat çeken ustalar, bu durumun solunum yolu rahatsızlıklarına ve kötü kokuya yol açabileceğini kaydetti. Oto klima ustaları, yaz aylarına girmeden önce klima gazı kontrolü, filtre değişimi ve genel klima sisteminin gözden geçirilmesinin hem araç konforu hem de sürücü ve yolcuların sağlığı açısından şart olduğunu ifade etti.

Diyarbakır'da klima ustası olan Baver Mafrak, araç içerisinde sağlıklı bir hava için polen filtresini değişiminin yapılmasını gerektiğini aktardı. Mafrak, "Yaz ayları geldi vatandaşlar kuyruğa girdi. İnanılmaz bir yoğunluk var. Bizde elimizden geldiği kadarıyla yetiştirmeye çalışıyoruz. Sıcaklar geldi mi olmazsa olmazlarımızdan biri araç klimasıdır. Klima olmazsa Diyarbakır'ın sıcağında aracına binemezsin" dedi.

Vatandaşların nerelere dikkat edilmesi konusunda da bilgi veren Mafrak, şu ifadeleri kullandı:

"Yüksek hızlardayken kesinlikle klimalarını açmasınlar. Çünkü klima kompresörü süratli döner ve arızalanır. Buna çok dikkat etmeliyiz. 2 bin devirin üzerinde kesinlikle klima düğmesine basmasınlar. Araç durur vaziyette açsınlar ve yollarına devam etsinler veya hızlarını çok aza indirip açsınlar. Eski gazlar daha az verim alınır yeni gazlar daha soğuk yapar. Gaz kontrollerini yapsınlar. Klima gazlarını orijinal doldururlarsa daha uzun ömürlü olur. Polen filtresini yılda en az 1 kere değişmesi lazım. Araç fanlarını kontrol etsinler çünkü kış ayından çıktık, sıcak iklim bir anda geldi. Klima fanları çok önemli onu kontrol etsinler. Eğer anlamıyorlarsa en yakın servise başvursunlar. Rampalarda, dik yokuşlarda özellikle eski araçlar klimalarını kapatırsa hararet yapmasını engellemiş olurlar. Yetişmeye çalışıyoruz hepsini aynı gün yapamıyoruz ve sırayla bir sonraki güne bırakıyoruz."

Vatandaşlardan Salih Gündem ise araç klimasının yıllık bakımları için geldiğini söyledi. Gündem, "Havalar çok sıcak. Klimayı açmak istediğimizde verim alamıyoruz bu yüzden yaz bakımı için ustamıza müracaat ettik" diye konuştu.

Bir diğer vatandaş Yakup Mafrak ise polen filtresi değişimi için geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır'ın çekilmez sıcak hava şartlarından dolayı ustamızın yanına geldim. Kendisi klimanın çalışmadığını arızalı olduğunu belirtti. Arızamızı giderdik ve polen filtremde eskimişti onu da sağlık açısından değiştirdim. Sağ olsun şuan hiçbir sıkıntı kalmadı. Sıcak havalardan kaynaklı artık klimamızı da kullanabileceğiz. Bakımlara dikkat edelim. Genellikle 10 bin kilometrede bir bakımlarımızı atlatmayalım." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Klima Bakım Yoğunluğu - Son Dakika

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