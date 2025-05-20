Diyarbakır'da Koruyucu Aileye Teslim Töreni - Son Dakika
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Diyarbakır'da Koruyucu Aileye Teslim Töreni

Diyarbakır\'da Koruyucu Aileye Teslim Töreni

Diyarbakır'da bir kız çocuğu koruyucu ailesine teslim edildi, koruyucu aile sayısı 97 oldu.

20.05.2025 17:11
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Diyarbakır'da bir kız çocuğu, düzenlenen imza töreniyle koruyucu ailesine teslim edilerek yeni hayatına ilk adımını attı.

Diyarbakır Valiliği Hevsel Toplantı Salonu, bugün yürekleri ısıtan bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bir kız çocuğu, düzenlenen imza töreniyle koruyucu ailesine teslim edilerek yeni hayatına ilk adımını attı. Bu anlamlı adımla birlikte Diyarbakır'da koruyucu aile sayısı 97'ye ulaştı.

Törene Vali Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ile kurum temsilcileri katıldı. Törende konuşan Vali Zorluoğlu, duygusal anların yaşandığı teslim sürecinde koruyucu aileye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Ailemize teşekkür ediyoruz. Koruyucu aile olma yaklaşımınız takdire şayandır. İnşallah bu yavrumuz, sevgi dolu bir aile çatısı altında büyüyecek. Evlatlarınızla beraber çok güzel ve mutlu günler geçirmenizi temenni ediyorum. Bu yaklaşımınız için devletimiz ve şahsım adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Her çocuğumuzun bir aile sıcaklığına, sevgiye ve şefkate ihtiyacı var. Diyarbakır olarak bu sayıyı daha da artırmak için hepimizin üzerine düşen görevler var. Gönül kapılarını açacak tüm ailelerimizi, bu özel ve anlamlı sorumluluğu paylaşmaya davet ediyorum."

Bu törenle birlikte Diyarbakır'da koruyucu aile çatısı altında sevgiyle büyüyen çocuk sayısı 97'ye ulaşırken; koruyucu aile modeli, devlet koruması altındaki çocukların sıcak bir aile ortamında sevgi, ilgi ve güven içinde büyümelerini amaçlıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Koruyucu Aileye Teslim Töreni - Son Dakika

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