Diyarbakır'da kursiyerler, yöresel ve dünya mutfağı lezzetlerini öğreniyor
DİSMEK'te usta aşçılar yetişiyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları aşçılık atölyesindeki kursiyerler, usta aşçı olmak için eğitim alıyor.
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca kentte istihdamı artırma ve farklı iş kollarına kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla açılan kurslarda eğitimler devam ediyor. DİSMEK bünyesinde açılan aşçılık ve pastacılık kursuna katılan kursiyerler, yöresel ve dünya mutfağı lezzetlerini öğrenme fırsatı buluyor.
Uzun bir eğitimden geçen kursiyerlerin, halk eğitim onaylı 'aşçı yardımcılığı' ve 'aşçılık' belgeleriyle gıda ve yemek sektöründe istihdam imkanı bulabileceği belirtildi.
Kursiyerler, arasında 'Diyarbakır Çağla Eşkenesi', 'Hıllorik Aşı', 'Kayseri Yağlaması', Karadeniz mutfağından 'Hamsi Kuşu', İngiliz mutfağına ait 'Beef Wellington', Fransız mutfağından 'Cordon Bleu', Ortadoğu mutfağından 'Falafel' gibi farklı kültürlere ait lezzetleri öğreniyor.
Eğitmen Seyhan Burakçı, 7'den 70'e her kesimden insanın kursa ilgi gösterdiğini aktardı. Burakçı, "Aşçılık kurslarının en önemli amacı unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatları gün yüzüne çıkarmaktır" dedi.
Eğitmen Zümrüt Bıçkın, kursun mesleki uzmanlaşmanın yanı sıra hobi amacı taşıdığını da ifade etti. Bıçkın, "Kursiyerlerimizle burada keyifli dakikalar geçiriyoruz. Burada hemşire, öğretmen, ev hanımı, öğrenciler var. Hem meslek edinmek hem de sosyalleşmek için kursumuza geliyorlar. Ben bir zamanlar burada kursiyerdim. Kursiyerlikten usta öğreticiliğe geçtim. Yaptığım meslekten de çok memnunum" diye konuştu.
Kursiyerlerden Mukadder Şenkul, kursun sonunda alacakları halk eğitim onaylı sertifika sayesinde kendi iş yerini açacağını söyledi. Şenkul, "Kurs sayesinde yöresel yemekler hakkında bilgi sahibi oldum. Diyarbakır mutfağını bütün şehirlere yaymak istiyorum. Bu kursa katılma amacım Diyarbakır'a özgü lezzetleri öğrenebilmek. Her ne kadar Diyarbakırlı olsak da bilmediğimiz birçok lezzet var. Hepsini öğrenmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.
Kursiyer Songül Çevik de kalifiyeli eleman olabilmek için kursa katıldığını ve kursun faydalı olduğunu ifade etti.
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