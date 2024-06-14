Diyarbakır'da Mendan ve Çemikan aşiretleri arasındaki husumet barışla sonuçlandı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gerçekleşen ve 7 kişinin yaralandığı kavgada aralarında husumet bulunan Mendan ve Çemikan aşiretleri, dün iş adamı Mustafa Çubuk ve kanaat önderlerinin arabuluculuğuyla barıştı.

Bağlar ilçesi kırsal kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde Mendan ve Çemikan aşiretleri arasında çıkan husumette 7 kişi yaralanmıştı. İş adamı Mustafa Çubuk ile kanaat önderleri Cafer Çubuk, Mehmet Çubuk, Abbas Çubuk, Engin Dede'nin araya girmesiyle husumetin son bulması için yapılan görüşmeler barışla sonuçlandı. Barış yemeğinde bir araya gelen taraflar, salavatlar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

Karacadağ bölgesinde depremin ardından dev yatırım yapan Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Çubuk, bölgede aralarında husumet bulunan ailelerin barışması için aracı olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çubuk, "Karacadağ bölgesi aşiretlerin yoğun olduğu bir bölgedir. Bu aşiretlerden Mendan aşireti ile Çemikan aşireti arasında husumet oluştu. Bu husumette 7 kişi yaralandı. Bundan dolayı barış konusunda önderlik yapan ailemizle birlikte biz de bu geleneği sürdürüyoruz. Biz de Cafer Çubuk, Mehmet Çubuk, Abbas Çubuk, Engin Dede ve ben de iş adamı olarak elimizden ne geldiyse yardımcı olmaya çalıştık. Bu barışa da çok şükür katkı sunduk. Yaralılarımızın durumu da gayet iyidir. Tarafları bir araya getirerek huzur ve barış için elimizden geleni yaptık. İnşallah bundan sonra da böyle bir hadise yaşanmaz. Bu barışta emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - DİYARBAKIR