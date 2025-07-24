Diyarbakır'da Mobil Kamu Hizmeti Projesi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Mobil Kamu Hizmeti Projesi

Diyarbakır\'da Mobil Kamu Hizmeti Projesi
24.07.2025 09:36
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Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlüleri kurslarla meslek sahibi yaparak kamu kurumlarına destek sunuyor.

Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin kurslarda meslek öğrenmelerini sağlarken, devlet kurumlarının onarımlarını gönderdikleri personellerle sağlayıp maddi külfetin önüne geçiyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk başta olmak üzere, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek'in vermiş oldukları destek ile birlikte Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak kent genelinde mobil boya-badana, ağaçlandırma ve peyzaj, mobil temizlik, mobil nakliye-taşıma, mobil bakım ve onarım ekipleri, kurum ve kuruluşlara gerekli destekler kamu hizmet birimi tarafından planlanarak veriliyor.

2024 yılında başlatılan Mobil Kamu Hizmet çalışmaları kapsamında şu ana kadar 232 kurumla çalışma tamamlanıp, taleplerin planlama takvimi doğrultusunda devam ediliyor. Müdürlükçe, haklarında verilen "denetimli serbestlik" tedbir türüne göre hükümlülerle ilgili infaz ve iyileştirme çalışmaları yürütülüyor.

Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği kapsamında açılan bahçe bakımı ve peyzaj geliştirme ve boyacı kursları ile yükümlüler, Yüksek Ziraat Mühendisi ve İnşaat Teknolojileri Eğitmeni eşliğinde profesyonel bir şekilde çalışmaları yürüterek hem meslek sahibi olmakta, hem de gelen taleplerin değerlendirilmesi konusunda destek sunmakta.

Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı Mehmet Şerif Çiçek, İHA muhabirine, denetimli serbestliğin halk arasında imza kurumu olarak bilindiğini, ama ondan çok daha fazlası olduklarını söyledi. Eğitim, iyileştirme ve kamu hizmeti gibi önemli ayakları olduğunu belirten Çiçek, Diyarbakır 2024 yılı itibariyle mobil kamu hizmeti grupları oluşturduklarını söyledi.

"Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Çelenk başta olmak üzere, Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Özgür Celbek'in teşvik ve destekleriyle mobil kamu hizmeti grupları oluşturduk" diyen Çiçek, "Boya, badana, peyzaj, ağaçlandırma, nakliye, taşıma mobil bakım-onarım ekipleri olmak üzere. 2024 yılı itibariyle halen devam etmek olan çalışmalarımız. Diyarbakır genelinde 232 kurumda çalışmalarımız oldu" dedi.

Çiçek, burada hem istihdam yönü olduğunu, hem kurumlara katkıda bulunmakta olduklarını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"En büyük maliyetli kalemlerden işçilik. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yaz tatili olması nedeniyle kamu kurumu okullara öncelik veriyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokolümüz var. Topluma dokunabileceğimiz, yükümlülerimizin istihdam ve sertifikasyonunu yapıyoruz aynı zamanda. Kurslarımızda sertifika vermekteyiz. Bu şekilde hayata ve sosyal uyuma önem veriyoruz. Diyarbakır geneli şu an 500 civarı yükümlümüz var."

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Tekin ise, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde okullarda şu an bakım ve onarım yapılmakta olduğunu kaydetti.

Burada kendileri için önemli olan maliyetin düşmesi olduğuna vurgu yapan Tekin, "Burada adı geçen kurumla çok güzel bir çalışma yürütüyoruz. Sağ olsunlar bizlere destekleri çok iyi. Bizim için önemli olan, okullarımızın eğitim-öğretime hazır hale gelmesi. 23 Nisan Anaokulu'ndayız. 15 çalışanla birlikte başta okulumuzun tadilatı olmak üzere, bahçe düzenlemesi, boya, badana işleri ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Bu çalışmadan çok çok memnunuz. Bu işlerin maliyeti, külfeti devletimize çok yük oluyor. Bu uygulama ile işçilerin ücretsiz bir şekilde çalışması bizleri çok memnun etti. Şu anda bir seferberlik ilanı var. Birçok okulumuzda bu çalışmalar yürütülüyor" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sağlık, Eğitim, Yerel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Mobil Kamu Hizmeti Projesi - Son Dakika

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