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Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü, 11 yaralı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinin Ağaçlıdere Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimi sırasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olaya karıştıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Yaralıların tedavisi devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

01.04.2024 16:16  Güncelleme: 16:20
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AHMET ÜN

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde 1 kişinin ölümü, 11 kişinin de yaralanmasına neden olan muhtarlık seçimi kavgasına karıştıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sur ilçesine bağlı kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde dün yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında husumetli oldukları öğrenilen 2 muhtar adayı arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Emin Çelik'in hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, jandarma ekipleri kavgaya karışanların tespiti için başlattığı çalışma sürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan kavgaya karıştıkları tespit edilen çok sayıda kişinin yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır\'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü, 11 yaralı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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