Diyarbakır'da nükleer tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
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Diyarbakır'da nükleer tatbikatı gerçeğini aratmadı

09.06.2022 18:55

Diyarbakır'da nükleer tatbikatı gerçeğini aratmadı Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde '2022 Yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde, Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer tatbikatı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da nükleer tatbikatı gerçeğini aratmadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde '2022 Yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde, Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer tatbikatı gerçekleştirildi.

Bir kimyasal maddeye maruz kalınması durumunda, karşılaşılabilecek riskleri ortaya çıkarmak, olay karşısında alternatif çözümler bulmak ve oluşabilecek aksaklıkları engellemek amacıyla Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeli, AFAD, Diyarbakır Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Ekipleri ile ortaklaşa masa başı ve saha tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği, 17 yaşında erkek hasta elinde böcek ilacı ile çocuk acil triyaj birimine söz konusu maddenin üstüne döküldüğünü ifade etti. Vücudunun kaşındığını ve burunda yanma, öksürük, göz yaşarması olduğunu söyledi. Triyaj biriminde bulunan personelde de göz yaşarması ve nefes darlığının oluşması ile olayın KBRN olduğunun farkına vardı. Acil servis sorumlu hekimine bildirdi. Olay, hastane yönetimine bildirilmesi ile oluşan kimyasal yayılma karşısında ilgili birimlerin ve paydaş kurumların olay anında nasıl davranmaları gerektiği, olay esnasında kimin, nasıl bir yol ve sorumluluk üstleneceğinin değerlendirilmesi adına hazırlanan senaryo başarı ile gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da nükleer tatbikatı gerçeğini aratmadı
Diyarbakır'da nükleer tatbikatı gerçeğini aratmadı
Diyarbakır'da nükleer tatbikatı gerçeğini aratmadı
Diyarbakır'da nükleer tatbikatı gerçeğini aratmadı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da nükleer tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika

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