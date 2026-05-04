Diyarbakır\'da öğrencilere afet eğitimi ve yangın tatbikatı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı okullarda eğitim ve tatbikat çalışmalarını sürdürüyor.

Afetlerle etkin mücadelede en kritik başlıklardan biri olan hazırlık çalışmaları kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede DBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı MEB AKUB ekipleriyle iş birliği içinde eğitim programını gerçekleştirdi.

Rekabet Kurulu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğretmenler ve öğrenciler, afetlere karşı bilinçlenmeleri amacıyla kapsamlı bir eğitim sürecinden geçti. Eğitimlerde, afet anında doğru davranış biçimleri, risklerin azaltılması ve kriz anlarında koordinasyonun önemi ele alındı.

Program kapsamında ayrıca yangın söndürme eğitimi de verildi. Katılımcılar, teorik bilgilerin ardından uygulamalı olarak yangına müdahale yöntemlerini deneyimleme fırsatı buldu. Gerçekleştirilen yangın söndürme tatbikatı ile öğrenciler ve öğretmenler, yangın durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiğini sahada öğrenmiş oldu. - DİYARBAKIR