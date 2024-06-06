Diyarbakır'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Aktif Yaşam Merkezi

Yerel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, Sümer Park Ortak Yaşam Alanı içinde toplam 12 bin metrekare üzerine kurduğu Aktif Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireyler için müzikten hobi odalarına birçok alanda faaliyet yapılıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ve tüm engelli bireylerin kullanımına uygun olan merkezde; müzik, bilgisayar, hobi ve boyama atölyeleri ile spor salonu, özel çocuklar için okul öncesi çocuk gelişim sınıfı bulunuyor. Seminer salonu da bulunan merkezde her gün 50 özel gereksinimli birey ağırlanıyor. Bireylerin gelişim özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre etkinlikler düzenlenen Aktif Yaşam Merkezi'nde şu anda 300 kayıtlı öğrenci bulunuyor.

Özel gereksinimli bireylerin bağımsızlaşmasına destek olmak, çevre şartlarını iyileştirmek, kapasitelerini geliştirmek, psiko-motor becerilerinin gelişimine katkı sunarak hayat kalitelerini yükseltmek amacıyla hizmet veren merkezde 8 atölyede 10 branş öğretmeni ve 7 özel eğitim öğretmeni ile eğitim veriliyor.

Aktif Yaşam Merkezi alanı içinde yer alan Artı 1 Kafe'de ise down sendromlu bireylerin sosyalleşmesine katkı sunmak amacıyla eğitimler veriliyor. Engelli bireyler, burada hamur hazırlama ve hizmet alanında uzmanlardan eğitimler alıyor. Özel gereksinimli bireyler, bu sayede hem öğreniyor hem de arkadaşlarıyla farklı bir aktivite yapmanın keyfini yaşıyor. - DİYARBAKIR