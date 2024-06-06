Diyarbakır'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Aktif Yaşam Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Diyarbakır'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Aktif Yaşam Merkezi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Sümer Park Ortak Yaşam Alanı içinde kurduğu Aktif Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireyler için müzikten hobi odalarına kadar birçok alanda faaliyet yapılıyor. Merkezde 300 kayıtlı öğrenci bulunuyor ve 10 branş öğretmeni ile eğitim veriliyor.

06.06.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, Sümer Park Ortak Yaşam Alanı içinde toplam 12 bin metrekare üzerine kurduğu Aktif Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireyler için müzikten hobi odalarına birçok alanda faaliyet yapılıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ve tüm engelli bireylerin kullanımına uygun olan merkezde; müzik, bilgisayar, hobi ve boyama atölyeleri ile spor salonu, özel çocuklar için okul öncesi çocuk gelişim sınıfı bulunuyor. Seminer salonu da bulunan merkezde her gün 50 özel gereksinimli birey ağırlanıyor. Bireylerin gelişim özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre etkinlikler düzenlenen Aktif Yaşam Merkezi'nde şu anda 300 kayıtlı öğrenci bulunuyor.

Özel gereksinimli bireylerin bağımsızlaşmasına destek olmak, çevre şartlarını iyileştirmek, kapasitelerini geliştirmek, psiko-motor becerilerinin gelişimine katkı sunarak hayat kalitelerini yükseltmek amacıyla hizmet veren merkezde 8 atölyede 10 branş öğretmeni ve 7 özel eğitim öğretmeni ile eğitim veriliyor.

Aktif Yaşam Merkezi alanı içinde yer alan Artı 1 Kafe'de ise down sendromlu bireylerin sosyalleşmesine katkı sunmak amacıyla eğitimler veriliyor. Engelli bireyler, burada hamur hazırlama ve hizmet alanında uzmanlardan eğitimler alıyor. Özel gereksinimli bireyler, bu sayede hem öğreniyor hem de arkadaşlarıyla farklı bir aktivite yapmanın keyfini yaşıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Aktif Yaşam Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel’e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'e iade-i ziyareti 11 Haziran Salı günü gerçekleşecek
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:48:00. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Aktif Yaşam Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement