 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da Regaip Kandili dualarla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Regaip Kandili dualarla kutlandı

Diyarbakır'da, İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen 'üç aylar'ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, camilerde dualarla idrak edildi. Vatandaşlar, Ulu Camii ve Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'nde namaz kılarak dua etti. Kandili kutlamak ve mazlum halklara dua etmek için gelen vatandaşlar, Filistin halkı ve diğer zulüm altında olan halklar için dua talebinde bulundu.

Diyarbakır\'da Regaip Kandili dualarla kutlandı
11.01.2024 - 22:00,
Abone Ol

Diyarbakır'da, İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.

Diyarbakır'da vatandaşlar, Regaip Kandili'nde Ulu Camii'nde ve Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesine gelerek namaz kıldı, dualar etti. Mustafa Baturay isimli vatandaş, kandili kutlamak, mazlum olan bütün halklara dua etmek için geldiğini söyledi. "Zulüm altında olan Filistin halkına, zulüm altında olan bütün halklara herkesten dua talep ediyoruz, biz de dua ediyoruz" diyen Baturay, "Bütün Müslüman kardeşlerimizin kandilini kutluyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Regaib Kandili, Diyarbakır, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır'da Regaip Kandili dualarla kutlandı - Son Dakika


22:00
Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04
İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40
Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu

Son Dakika
22:00 Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16 Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 22:28:26. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Regaip Kandili dualarla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement