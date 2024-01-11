Diyarbakır\'da Regaip Kandili dualarla kutlandı

Diyarbakır'da, İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol olarak kabul edilen "üç aylar"ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.

Diyarbakır'da vatandaşlar, Regaip Kandili'nde Ulu Camii'nde ve Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesine gelerek namaz kıldı, dualar etti. Mustafa Baturay isimli vatandaş, kandili kutlamak, mazlum olan bütün halklara dua etmek için geldiğini söyledi. "Zulüm altında olan Filistin halkına, zulüm altında olan bütün halklara herkesten dua talep ediyoruz, biz de dua ediyoruz" diyen Baturay, "Bütün Müslüman kardeşlerimizin kandilini kutluyoruz" dedi. - DİYARBAKIR