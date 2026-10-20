Diyarbakır'da Robinson Crusoé operası 6 Kasım'da ücretsiz gösterilecek - Son Dakika
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Diyarbakır'da Robinson Crusoé operası 6 Kasım'da ücretsiz gösterilecek

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Diyarbakır\'da Robinson Crusoé operası 6 Kasım\'da ücretsiz gösterilecek
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Diyarbakır, 13 ülkeden 17 ortak kenti buluşturan Opera Ekranlarda etkinliği kapsamında Jacques Offenbach'ın Robinson Crusoé operasının ücretsiz ekran gösterimine ev sahipliği yapacak. Gösterim 6 Kasım saat 20.30'da Sezai Karakaç Kültür ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz yapılacak.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır, 13 ülkeden 17 ortak kenti buluşturan "Opera Ekranlarda" etkinliği kapsamında Jacques Offenbach'ın "Robinson Crusoé" adlı operasının ücretsiz ekran gösterimine ev sahipliği yapacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, farklı kentleri sanat aracılığıyla bir araya getiren uluslararası bir kültür buluşmasına katılıyor. "Opera Ekranlarda" etkinliği kapsamında Rennes Operası tarafından sahnelenen Jacques Offenbach'ın "Robinson Crusoé" adlı eseri, ekran gösterimiyle Diyarbakırlı sanatseverlerle buluşacak.

Rennes Metropole tarafından Les Champs Libres'in düzenlediği Avrupa Diyalogları (European Dialogues) kapsamında hayata geçirilen girişim, Rennes Metropolü'ne bağlı belediyeler ile bu belediyelerin kardeş ve ortak kentlerini aynı sanat eseri etrafında buluşturmayı amaçlıyor.

13 ÜLKEDEN 17 KENT AYNI KÜLTÜR BULUŞMASINDA

Etkinliğin 2026 yılı programında Almanya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İrlanda, Japonya, Filistin, Polonya, Romanya, Birleşik Krallık, Türkiye, Ukrayna ve Vietnam'dan 17 ortak kent yer alıyor.

Ülkeler arasındaki saat farkları nedeniyle gösterimler farklı tarih ve saatlerde yapılabilecek olsa da tüm gösterimler aynı uluslararası kültür buluşmasının parçasını oluşturacak. Böylece farklı coğrafyalarda yaşayan sanatseverler, ortak bir eseri izleyerek kültürel bir deneyimi paylaşacak.

GÖSTERİM ÜCRETSİZ VE HERKESE AÇIK

"Robinson Crusoé" operasının Diyarbakır gösterimi, 6 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Sezai Karakaç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak. Ücretsiz ve herkese açık etkinlik, opera tutkunlarının yanı sıra operayla ilk kez tanışmak isteyenleri de bir araya getirecek.

Kaynak: ANKA
Kültür SanatDiyarbakırOffenbach6 KasımKültürMüzikSanatYerelSon Dakika

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