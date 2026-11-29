Diyarbakır'daki 1 ve 2. sanayi sitelerinde, yol kenarları ile sanayi sitesi içindeki boş alanlara terk edilmiş çok sayıda hurda ve sahipsiz araç göze çarpıyor. Bulundukları noktada uzun süredir bekletilen bu araçlar, görüntü kirliliği oluşturuyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 1 ve 2. sanayi sitelerinde hurda araçların yoğunluğu dikkat çekiyor. Sanayi sitesi içinde ve yol kenarlarında çok sayıda araç terk edilmiş vaziyette bulunuyor. Kullanılamaz durumda olduğu görülen kimi araçların uzun süredir aynı noktalarda bekletildiği gözlenirken, bu durum hem sanayi sitesinin görünümünü olumsuz etkiliyor hem de mevcut alanların verimli kullanılmasını zorlaştırıyor. Özellikle yol kenarına bırakılan araçlar, park alanlarının daralmasına da yol açıyor.

Bakanlıklar ile valiliklerin cezai işlem uygulaması ise terk edilmiş hurda araç sayısını düşürmeye yetmiyor. 2026 yılı tarifesine göre bu ihlali gerçekleştirenlere 9 bin 440 lira tutarında idari para cezası uygulanıyor.