Diyarbakır'da damda uyuyan kişi, savaş uçağının havalanmasıyla çıkan sesten korkup içeri kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün gece saatlerinde evin damında uyuyan şahıs, savaş uçaklarının havalanmasıyla çıkan sesten korkup can havliyle sıçradı. Şahıs, daha sonra içeri kaçtı. O anlar, damda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › Yerel › Diyarbakır'da Savaş Uçağı Korkusu - Son Dakika
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